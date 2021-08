GLIŠIĆ: BOJКOT OPOZICIJU NE ZANIMAJU IZBORNI USLOVI

Srpska napredna stranka će od 1. septembra krenuti u unutarstranačke izbore na nivou opštinskih i gradskih odbora, a nakon toga će ući u pripremu za održavanje skupštine stranke, rekao je predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić i navodi da će se na jesen znati da li će sa beogradskim i predsedničkim biti održani i parlamentarni izbori.

Glišić je naveo da će se posle izbora unutar stranke, na stranačkim organima razmotriti predlozi o eventualnim promenama stranačkog rukovodstva.

“Članovi će tokom septembra reći svoje. Nekome će možda da potvrde mandat na čelu nekog odbora, nekog će možda da promene. Oni će u jednom otvorenom postupku reći šta o tome misle, pa ćemo moći da govorimo o nekim drugim stvarima”, rekao je Glišić odgovarajući na pitanje kakve se promene očekuju na predstojećoj skupštini naprednjaka i da li će biti promena u rukovodstvu.

Upitan da li je zadovoljan radom funkcionera Srpske napredne stranke, ministara i lokalnih čelnika, jer je i ranije govorio o “provetravanju” i unošenju nove energije u stranku, Glišić kaže da Srpska napredna stranka to radi gotovo tri-četiri puta godišnje i da se polazi od toga da svako mora da ide u korak sa onim što radi predsednik stranke koji diktira tempo, želi da rešava probleme građana i unapređuje njihov život.

Takva odgovornost koju Srpska napredna stranka iskazuje, pokazuje kvalitet stranke, rekao je Glišić i dodaje da tako najbolji dolaze na površinu.

Glišić je ponovio da se na proleće očekuju izbori kojima je vreme, a pre toga i lokalni izbori, i to već na jesen, u Mionici i Negotinu.

“Da vidimo kako oni ocenjuju naš rad u prethodne četiri godine, a onda da se pripremimo za sledeće izbore, a to su predsednički, beogradski, izboru u Boru, Aranđelovcu i Smederevskoj Palanci”, rekao je Glišić.

U Negotinu će Srpska napredna stranka sa SPS-om biti na jednoj listi, a da će se za Mionicu videti, te da je to sada stvar unutastranačkih dogovora.

“Probaćemo da i u Mionici definišemo to do kraja nedelje, pa ćemo znati da li idemo zajedno, a što se tiče izbora koji dolaze svakako ćemo krajem godine izaći sa jasnim stavom po tom pitanju”, rekao je Glišić.

Na pitanje da li će istovremeno sa predsedničkim i beogradskim izborima biti održani i parlamentarni, Glišić odgovara – “videćemo”, i to nakon što se sagledaju rezultati međustranačkog dijaloga i kada se proceni da li građani žele još jednom u kratkom periodu da ocene sve ono što je vlast uradila na republičkom nivou.

“Pošto nas stalno plaše da nešto ne smemo i stalno čujemo da su u takvom naletu da su prešli 100 odsto podrške… Zašto onda da im ne priuštimo da, kada već hoće da nas pobede na predsedničkim i lokalnim izborima, neka nas pobede i na parlamentarnim izborima – sve o jednom trošku”, naveo je Glišić.

Na pitanje da li to zavisi na neki način i od ishoda međustranačkog dijaloga, odgovara da ne zavisi samo od toga.

Svakako će i građani i svi oni koji žele da učestvuju na tim izborima biti obavešteni i pre Nove godine da li će se na te izbore ići ili ne, rekao je Glišić.

“Smatram da smo radili dobro, da smo one greške koje smo uočavali kod naših ljudi otklanjali, menjali smo one za koje smo smatrali da nisu radili dobro, imali smo odgovornost pre svega sami prema sebi i zbog toga nema straha da izađemo kad god”, rekao je Glišić.

Prenosi da je poruka koju je čuo tokom obilaska 20 upravnih okruga, odnosno 30 opštinskih i gradskih odbora da su SNS i njeni članovi svim srcem uz predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

“Jedinstven zaključak je da je podrška Vučiću nepodeljena, da ljudi vide i osećaju ono što on radi i da cene njegovu svakodnevnu borbu da ovu državu unapredi i da život u Srbiji bude i lakši i bolji iz dana u dan”, istakao je Glišić.

Glišić je naveo da deo takozvane “bojkot opozicije” ne zanimaju izborni uslovi, a da one koje to zanima su, kako kaže, došli o tome da razgovaraju i u tom razgovorima će se, dodaje, doći do nekog zaključka.

Кao učesnik, kako kaže, u izbornim radnjama od 1996. godine, Glišić je rekao da izborni uslovi nikada nisu bili bolji, a kada je reč o medijima, ukazuje da opozicija posle 2000. godine nije nigde mogla da se pojavi dok danas, Dragan Đilas ima svoju televiziju koja je u statusu nacionalnih medija, gleda se širom Srbije i “imate medije koji 24 sata rade po njegovom nalogu”.

“Rezultati su im nula. Šta im je plan? Nema plana. Hoću REM, hoću sekunde, opet 600-700 miliona evra, smanjio mi se račun na Mauricijusu na pet miliona, pa hoću da ga podignem na deset”, ocenjuje Glišić.

Pita šta je to javnost mogla da čuje od tog dela opozicije po pitanju Кosova, privrede, kulture, sporta.

Njihova podrška je zasnovana na finansijskom interesu, dok Srpska napredna stranka traži podršku od građana.

“To je opozicija koja će uvek da bojkotuje izbore, jer su i oni svesni koliko nemaju poverenje građana, i to je vrlo jednostavno. Ja to obično ilustrujem kroz primer iz Valjeva, kada je Đilas bio tamo i kada su ga pitali građani, izvini šta si ti uradio za 10 ili 12 godina dok si bio na vlasti, Đilas je rekao da ne može da se seti i rekao je da će za dva dana da pošalje odgovor. Prošlo je više od mesec dana, nit odgovora, nit reči, nit papira zato što ništa nije uradio”, rekao je Glišić.

U Nišu je Đilas, tvrdi Glišić, imao drugu taktiku, pa kada su ga pitali koliko je puta bio u tom gradu, odgovorio da nije bio nadležan za Niš.

“I samo izgovori, izgovori. Ljudi koji su proveli deceniju na vlasti, koji su se okupili oko Đilasa, Jeremića, Lutovac i taj deo DS koji je u direktnoj finansijskoj zavisnosti od Đilasa daje takve odgovore”, rekao je Glišić i ukazuje da je Srpska napredna stranka ako se govori samo o ta dva grada uradila mnogo.