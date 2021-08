Profesor marksizma koji misli da je stručnjak za granit: Bori Soluncu smeta što srpske firme popločavaju Novi Sad

Novaković, očigledno, misli da je stručnjak za mnogo toga, pa između ostalog i za magmatske stene.

Bivši gradonačelnik Novog Sada Borislav Novaković napao je danas prvog čoveka ovog grada Miloša Vučevića zbog popločavanja Pozorišnog trga. Nejemu je zasmetalo to što granitne ploče kojima se popločava novosadski trg proizvodi građevinsko preduzeće “Granit-peščar” iz Ljiga.

Iznoseći gomilu neistina Novaković nije pomenuo da se radi o najboljem granitu koji je proizveden u našoj zemlji. Takođe, “zaboravio” je da pomene da je kamen, kojim se deo Novog Sada popločava, korišćen pored Beograda i drugih srpskih gradova i u Nemačkoj, Austriji i Grčkoj. Dakle, brojni evropski gradovi nisu videli problem da koriste kvalitetan srpski granit za popločavanje svojih ulica, ali Novaković jeste.

Bivši gradonačelnik Novog Sada vidi problem u vlasničkoj strukturi preduzeća koje proizvode ploče. Isitini za volju, ne može se očekivati od jednog profesora marksizma da u potpunosti razume na koji način funkcioniše slobodno tržište. Ipak, ako mu je u tom slučaju neznanje olakšavajuća okolnost, to svakako nije slučaj kada se postavi pitanje koliko profesor marksizma može da se razume u kvalitet granita.

Novaković, očigledno, misli da je stručnjak za mnogo toga, pa između ostalog i za magmatske stene. Srećom, građani Novog Sada su već pokazali šta misle o njegovoj kompetentnosti.

“Soluncu” draže hrvatske kompanije

Ovom “stručnjaku” očigledno smeta što se Novi Sad popločava granitnim pločama proizvedenim u Srbiji. On bi verovatno više voleo da Srpska Atina više zapošljava hrvatske firme, kao što je to bio slučaj dok je on bio na čelu ovog grada.

Bora Solunac, kako Novakovića zovu od afere “Solun”, kada je navodno glasao u Narodnoj skupštini Republike Srbije u trenutku dok je bio na službenom putu u ovom grčkom gradu, uporno pokušava da dokaže nije bio najgori gradonačelnik Novog Sada. Ipak, umesto što napada poštene i legalne radove koje srpske firme obavljaju u ovom gradu, bolje bi bilo da objasni građanima Novog Sada šta se desilo sa fabrikama u njihovom gradu ili šta se desilo sa 460 miliona dinara za Bulevar Evrope koji je “misteriozno” nestao.

Podsetimo, za izgradnju ovog bulevara firma Dušana Borovice je dobila 462,9 miliona dinara, ali posao nije urađen. Kada se već videlo da je neko zaradio na poslu koji nije uradio, pokrenut je postupak pred Privrednim sudom protiv “Borovica transporta”. Posle nekoliko godina suđenja, Privredni apelacioni sud doneo je u aprilu 2018. drugostepenu presudu kojom se potvrdilo da “Borovica transport” mora Novom Sadu da vrati 462,9 miliona dinara sa zakonskom zateznom kamatom koja se obračunava od 30. avgusta 2013. godine. Ova presuda postala je izvršna 27. juna 2018. godine, ali se to do danas nije dogodilo.

Optužuje druge, a o svojim aferama ne želi da govori

Inače, pri kraju obraćanja Novakovića novinarima, tokom kojeg je iznosio najgore neosnovane optužbe, u konferenciju se uključio novinar Tomislav Lovreković koji mu je uputio nekoliko pitanja: “Da li ste demokrata ili fašista”, “Stručnjak za kriminal ili za marksizam”, “Da li ste konsultovali Borovicu oko graničnih ploča” (aludirajući na period rekonstrukcije grada dok je Novaković bio gradonačelnik Novog Sada). Novaković nije želeo da odgovori na navedeno, nakon čega je završio konferenciju.

Vučević: Niko neće zaustaviti razvoj Novog Sada i Srbije

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je povodom Novakovićevog napada poručio da je “u najmanju ruku nemoralno” da lekcije drži čovek sa takvom biografijom.

– Neka se svako od nas zapita da li veruje takvom čoveku ili veruje svojim očima, a sve će se videti i već se sada vidi kakav je centar grada. Valjda je trebalo da pustimo da ne mogu majke i očevi sa kolicima za decu da prolaze, valjda je trebalo još pola veka da čekamo da osobe sa invaliditetom mogu da prolaze Pozorišnim trgom, valjda je trebalo da imamo još 50 Sterijinih pozorja bez uređenog centra grada i okoline oko Srpskog narodnog pozorišta! Ponosan sam na ono što radimo u Novom Sadu i kako ga razvijamo. Borislav Novaković ne može da shvati ključnu stvar, jer polazi od sebe – da postoje ljudi koji žive za svoj grad i državu, koji žive da ostave neki trag i da se upiše da se u njihovo doba nešto radilo dobro, da se grad razvijao ili država napredovala. Borislav Novaković polazi od sebe da u svemu ima pljačke i ličnog interesa, da su svuda neke kombinacije i mahinacije – naveo je Vučević i dodao da će on i gradska administracija nastaviti rad kako bi dodatno unapredili uslove života u Novom Sadu, i građanima poručio da nema potrebe za brigu:

– Nemojte da brinete, nastavljmo da razvijamo grad Novi Sad. Ni mnogo jači, ni mnogo sposobniji od Borislava Novakovića i njegovih gazda – Vuka Jeremića, Đilasa i Šolaka, te tajkunske lopovske bande koja nas je pljačkala, nisu i neće zaustaviti ni Novi Sad ni razoj cele Srbije. Živeo Novi Sad, živela naša Srbija – rekao je gradonačelnik Novog Sada.

Izvor: 24sedam