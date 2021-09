Komisija za dodelu nagrada i priznanja grada Kraljeva završila je svoj posao za ovu godinu. Konkurs na kojem su građani, preduzeća, ustanove, organizacije, mesne zajednice, društva, stručna i druga udruženja, mogli da podnesu predloge bio je otvoren do 20. avgusta i tajao je nešto duže, nego što je to do sada bio slučaj.

Na ovu temu razgovaramo sa predsednicom Komisije za dodelu nagrada i priznanja, Jelenom Milojević Đunović.