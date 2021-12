GLIŠIĆ: ĐILAS IZIGRAVA LAŽNOG EКOLOGA КOJI SUBOTOM MALTRETIRA GRAĐANE

Darko Glišić, predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke, rekao je da je Draganu Đilasu pre 2012. godine Rio Tinto bio super, a da danas izigrava lažnog ekologa koji subotama maltretira građane.

Glišić je izjavio i kako za vreme Đilasa nije imalo šta da se blokira, s obzirom na to da za vreme svoje vlasti nije otvorio ni fabriku, a kamoli puteve i fabrike, kao što to danas čini predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

“Pogledajte Novi Sad, njima nije tema što je Vučić otvorio osmu fabriku u Novom Sadu, nego što je sad otišao u Nedeljice. Super vam je bio Rio Tinto, Đilasu je super bio Rio Tinto, a sada je postao ekolog. Кoliko je fabrika otvoreno za vreme ovih što osporavaju Vučića? Nijedna! Bora Novaković će danas da izađe da maltretira građane Novog Sada, a trafiku nije otvorio za vreme svoje vlasti. Danas se u Srbiji radi i gradi, danas je Srbija stabilna”, govori Glišić i dodaje:

“Imamo ljude koji su stvarno zabrinuti za ekologiju, a imate i ove lažne. Tim guranjem i pokušaju minimiziranja rezultata, mediji pod kontrolom Dragana Đilasa, pokušavaju da nametnu neke teme da je nešto najgore. U njihove vreme niste imali šta da blokirate, bile su samo fabrike sa katancima koje su radile do njihovog dolaska na vlast”, istakao je Glišić.

“Srbija je slobodna zemlja i svako ko smatra da je nezadovoljan i želi da izrazi protest protiv nečega ima pravo da to uradi. Ono na šta mi apelujemo, je da ti protesti ne budu nasilni, da nemaju notu ugrožavanja drugih i ugrožavanja onih ljudi koji se ne slažu sa načinom na koji se protestuje”, rekao je Glišić.

“Ako je cilj bio da se kroz te zahteve dođe do nekog rešenja problema, koji su oni istakli kao ekološke probleme, evo ta dva zahteva su rešena, država je te zahteve rešila i ne vidim razlog zašto bi neko izlazio sad na ulicu i protestovao ako smo došli do rešenja onoga što je bio inicijalni razlog. Ali ako je razlog politikanstvo neka se pokaže danas, i u danima koje dolaze da ponovo oni propali političari koji su upropastili Srbiju, žele da nađu način i iskoriste priliku kako bi na silu došli na vlast, kako bi oni ponovo pljačkali narod”, rekao je Glišić.

Glišić je rekao da ga je Vladimir Vuletić tužio nakon što je izjavio da je pedofil.

Glišić ističe i kako je planirao da raskrinka Vuletića, kao i da će protiv njega svedočiti i studenti kojima je bio profesor.

“Tužio me je Vuletić, jer sam rekao da je pedofil, a zar nije? Onaj ko je odbio da kaže na poligrafu da li je imao odnose sa maloletnim dečacima, to je pedofil. Tužba mora biti podneta u skladu sa zakonom. Ja sam inače planirao da raskrinkam tog pedofila, a Vuletić je nosilac te pošasti. Sergeja Trifunovića sam dobio na sudu. Ja jedini imam pravo da kažem da je raspali narkoman i da treba da promeni dilera. Sud je doneo presudu da se njegova tužba odbaci, a sa ovim pedofilom bi trebalo da se suočim sledeće godine. Od Đilasa imam oko 10 tužbi i to jedva čekam. Ja znam šta su mi pričali pojedini studenti, koji će biti moji svedoci, o Vuletiću. Biće to vrlo zanimljivo”, rekao je Glišić.