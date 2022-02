GLIŠIĆ: ĐILAS ŽELI DA SE DOKOPA VLASTI I OČERUPA DRŽAVU

Izjava Gorana Markovića da bi spomenik Stefanu Nemanji izmestio u Marinkovu baru, diskreditovanje građana koji tamo žive od strane dela opozicije i raskola u opoziciji, predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić je rekao da danas teško da može nešto da nas iznenadi, pogotovo od ljudi koji su sebe proglasili elitom, za ljude koji misle da su više vredni od ostalih.

“Termini koje upotrebljavaju i način na koji se ophode, zaista dovoljno govori o njima. Čak su upotrebili i jedan termin, kada su obilazili Srbiju obilazili su selendre. Za njih je sve van njihovog kruga i njihovog mesta gde se kreću selendra”, rekao je Glišić.

“Mi želimo kao stranka da na ove izbore izađemo sa jednom jasnom porukom, da želimo da nastavimo da radimo i gradimo, i da ne želimo da se Srbija vrati u vreme kada su ovi koji je danas nazivaju selendrom vodili ovu državu i samo gledali kako da se obogate”, rekao je Glišić.

“Imaćemo zaista jednu spektakularnu listu, gde će biti izuzetna imena, koja daju jasnu podršku. Na našoj listi će biti ljudi koji su totalno nezavisni, koji razmišljaju svojom glavom i koji vide da danas Srbija može da se gradi, ljudi koji se kreću Srbijom i vide izgrađene auto-puteve, nove fabrike i sve te nove objekte koji život znače za svakog građanina, i oni vide da to zaslužuje podršku”, ističe Glišić.

Upitan da prokomentariše Zdravka Ponoša, Glišić je izjavio da ga zanima šta tačno on nama nudi, šta je njegov politički program, s obzirom da je to čovek koji je upropastio našu vojsku, i da je u njegovo vreme vojska bila slabija od nekog lovačkog društva.

“Šta on tačno građanima Srbije nudi, da nas etiketira kao njegov kolega Vladeta Janković? Etiketira ljude pa ih deli i vređa, deli Srbiju. Šta je to što je program njega i njegovog gazde Dragana Đilasa? Nije se Ponoš kandidovao zato što misli da je pametan, već zato što Đilas misli da je on neko preko koga će da ostvari svoje jedine interese koji su im bitni, a to su finansijski momenti, da se dokopaju vlasti, pogotovo sada kada u Srbiji ima novca i kada je Srbija finansijski stabilna. Da se dokopaju i da je očerupaju za godinu, dve ili tri i da onda kupuju fudbalske klubove po svetu”, rekao je Glišić.