Ovih dana, 3 banka je ušla u finansiranje još jedne kategorije klijenata koji su do sada imali otežan pristup kreditima – gradjanima koji nisu zaposleni za stalno. Za sada je to pilot projekat u 12 gradova, u kojima je 3 banka gradjanima koji rade po ugovorima na određeno vreme, povremenim i privremenim poslovima, ugovorima o delu i sličnim omogućila da dobiju gotovinski kredi. Do sredine godine, ovaj kredit će biti dostupan u svim poslovnicama 3 banke.