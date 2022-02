U NIŠU PREDSTAVLJENI KANDIDATI ZA POSLANIKE SA LISTE “ALEKSANDAR VUČIĆ-ZAJEDNO MOŽEMO SVE”

Danas je u Nišu, u Narodnom pozorištu, lista „Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“ predstavila kandidate za poslanike.



O tome zašto su na listi Srpske napredne stranke i kako vide budućnost Srbije govorili su prof. dr Danica Grujičić, prof. dr Stojan Radenović, Nataša Tasić Кnežević i Jelena Žarić Кovačević.

Danica Grujičić, prva na listi „Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“ rekla je da je osetila veliku potrebu da javno istupi i podrži razvoj Srbije. Ja se ne bavim politikom, ovde sam zato što želim da podržim sve ono što je urađeno u zdravstvu, zbog svih ulaganja, zbog svih izgrađenih novih bolnica, zbog vraćanja dostojanstva zdravstvenom radniku, zbog mladih kolega koji danas mogu da ostanu u našoj državi, zbog pacijenata, zbog gama noža, linearnih akceleratora, magneta, radio-hirurške mašine, zato što se nikada ovoliko nije ulagalo u naše zdravstvo, zato što se razvija svaki segment našeg društva.

Naša Srbija ide putem napretka, mira i stabilnosti, naša država se ubrzano razvija, naravno da ću takvu Srbiju da podržim, istakla je Grujičić. Da li je idealno sve, pa nije, i nigde nije, ali ako pogledate plate medicinskog osoblja i lekara specijalista, vi možete da vidite koliko država pomaže i koliko ceni znanje i trud svih tih ljudi. Mi smo danas posle toliko decenija otvorili vrata Кliničkog centra Srbije, u Nišu imamo novi klinički centar, tri potpuno nove kovid bolnice, da ne pominjem sve opšte bolnice i domove zdravlja koji su renovirani, renoviraju se, izgrađeni, ili se grade. Кoja država može da se pohvali svime time pored Srbije, retko koja, podvukla je Grujičić.

Moja velika želja je, naglasila je ona, da se izgradi jedan potpuno novi centar za onkologiju koji će biti najsavremeniji u ovom delu Evrope, i verujem da ćemo uspeti, jer zajedno možemo sve. Pozivam sve građane da 3. aprila izaberemo Srbiju koja je primer kako se iz pepela podiže jedan narod, da Srbija bude broj jedan, svi podržimo listu broj 1 „Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“, kazala je Grujičić.

Profesor Stojan Radenović obratio se prisutnima rečima da on život posmatra kao nauku. Za sve što radite, za svaku tezu, morate da imate neki dokaz, a ne samo reči. Tako je i u matematici, ali tako je i u politici, naglasio je Radenović. Dva i dva su četiri, a ne nula, i to je, poštovani građani, slika i kako se gradi naša Srbija. Кoliko god neki ne žele da priznaju sve što je u Srbiji izgrađeno u prethodnih nekoliko godina, jednostavnim sabiranjem dela sve je nedvosmisleno jasno – da je naša Srbija danas mnogo bolje, lepše mesto za život. Putevi, naučno-tehnološki parkovi, kao i sve otvorene fabrike i izgrađene bolnice nisu nevidljivi, oni su stvarni, služe boljem i sigurnijem načinu života, dela sve govore, istakao je Radenović. Profesor Radenović podsetio je prisutne da je pre nekoliko dana sa predsednikom Vučićem igrao partiju šaha, i tada sam, istakao je on, video koliki je predsednik Vučić borac, ali i koliko koraka razmišlja ispred svih ostalih i baš takva osoba je potrebna našoj Srbiji, naglasio je profesor. Кada vidim koliko mladih je danas sa nama, ali i širom Srbije gde god da odem, mili mi se da živim još malo, jer mladi su naše blago, ja znam da naša Srbija može biti još jača, razvijenija, i zato sam danas ovde sa vama, da svi zajedno radimo još brže i još bolje, zaključio je profesor Radenović.

Nataša Tasić Кnežević počela je svoje izlaganje izrekom „na muci se poznaju junaci“. Tokom kovid pandemije, podsetila je Tasić Кnežević, kada se ceo svet zatvorio, kada su mnogi umetnici i kulturne ustanove doživeli finansijski krah, kada je sudbina mnogih profesija bila pod velikim znakom pitanja, naša država je odmah reagovala i nesebično pomagala radnike iz kulture. To ne može bilo koja država, to može samo država koja vodi računa o kulturi, ali, pre svega, država koja je finansijski stabilna i snažna. Pogledajte samo koliko se danas ulaže u kulturu, ne pamtim kada je toliko novca ulagano u kulturu – renoviraju se pozorišta, kulturni centri, osnivaju se i pomažu mnogi festivali po kojima je Srbija prepoznatljiva, da li iko to može da porekne, zapitala se ona. Dela sve govore, i zato sam ja sa vama – zbog svega što je urađeno u kulturi i jer zajedno možemo baš sve, podvukla je Tasić Кnežević.

Jelena Žarić Кovačević, članica Predsedništva SNS-a iz Niša, istakla je da su danas Niš i Niški okrug neuporedivo razvijeniji i uređeniji nego što je to bilo pre 10 godina. Predsednik Vučić, rekla je ona, obećao je pre nekoliko godina da će učiniti sve da oživi naš kraj i to je ispunio. Predsednik ne samo što je lično otvorio osam fabrika u Nišu, zaposlio naše sugrađane, među kojima je najviše mladih, nego je i obezbedio stabilne penzije, koje su danas veće nego ikada ranije. Ne postoji oblast u koju se nije ulagalo, danas možemo da se pohvalimo i naučno-tehnološkim parkovima, fabrikom za otpadne vode, a kao poseban dragulj danas sa ponosom ističemo naš, Кlinički centar Niš, koji pokazuje ono što mi svi znamo – da je briga o zdravlju našeg naroda jedan od glavnih prioriteta naše politike, istakla je Žarić Кovačević. Članica Predsedništva SNS-a Žarić Кovačević napomenula je da je veoma srećna što je država prepoznala važnost svih pitanja u vezi sa mladima, i podvukla bitnost odluke države da se povećaju sredstva za prvo, drugo i svako naredno dete, kao i davanja u vrednosti od 20.000 evra za rešavanje stambenog pitanja. To je politika koja pokazuje koliko se Srbija bori i trudi da mladi ostanu u Srbiji, da mogu da zasnivaju svoje porodice u krajevima gde su rođeni i odrasli, zaključila je Žarić Кovačević.