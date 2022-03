VUČIĆ: SRBIJA ĆE NASTAVITI DA POBEĐUJE I BIĆE NAJUSPEŠNIJA U REGIONU

Kriza zbog rata u Ukrajini je nešto što na dramatičan način pogađa Srbiju, istakao je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić koji je preneo da je Srbija suočena sa ogromnim pritiskom u kojem malo ko želi da čuje argumentaciju, malo koga interesuje šta se događalo 1999. godine.

Vučić je, na početku obraćanja građanima, rekao da mu je bilo vrlo teško da sistematizuje ono što je hteo građanima da kaže, i dodao da mu nikada nije bilo teže u poslednjih 10 godina.

Rekao je da će predstaviti probleme sa kojima se suočava zemlja, mere koje može da preduzme kao suverena zemlja u zaštiti privrede i potrošača. Ukazao je da nije lako, na uticaj politike na ekonomiju, pritiske kojima je izložena zemlja i svega što tek predstoji.

“Od petka kada sam se poslednji put obratio dogodile su se brojne promene, ceo svet je postao drugačiji za samo tri do pet dana. Bukvalno više ništa nije isto. Sve ono što smo živeli do juče, mislili da smo znali, odjednom više ne liči na ono kroz šta prolazimo danas. Dogodile su se tektonske promene na svetskoj političkoj sceni”, naglasio je Vučić.

Srbija se, prema njegovim rečima, nalazi u izuzetno teškoj situaciji.

“Danas manje nego ikada postoji razumevanje za poziciju Srbije, i našeg naroda bilo gde u svetu. Nije pitanje naše principijelnosti, ispravnosti našeg stava, već gotovo neverovatnih okolnosti koje su nas dovele u veoma tešku situaciju “, rekao je Vučić.

Vučić je preneo da je u proteklih 48 sati razgovarao lično sa brojnim predstavnicima država i institucija.

“Ne postoji predstavnik ni jedne važnije države da nismo razgovarali sa njim. Lično sam razgovarao sa predsednicom Evropske komisije, predstavnicima Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Francuske i drugih zemalja. Razmenjivao sam poruke sa svima oko svih važnijih pitanja od našeg glasanja za rezoluciju u Ujedinjenim nacijama i sankcijama Rusiji”, preneo je Vučić građanima.

Srbija je izložena ogromnom pritisku, istakao je, u kojem nije pitanje, kako je rekao, može li pojedinac nešto da izdrži ili ne, već što se suočava sa činjenicom da malo ko želi da čuje našu argumentaciju, malo koga interesuje šta se događalo 1999. godine.

Zahvalio se predsednici Evropske komisije i predsedniku Evropskog saveta, ali i predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država što su želeli da ga saslušaju jer, kako je rekao, vidi i zna, da njihova javna mnjenja nemaju strpljenja ni trpeljivosti da čuju bilo kakav uravnoteženiji stav od najtvrđe mogućeg protiv Rusije.

Ukazao je da se Srbija danas na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pridružila osudi napada na Ukrajinu, ali je istakla da nije ovo prvi rat i sukob, odnosno napad na suverenu zemlju.

“Nismo mogli i smeli to da prećutimo”, rekao je Vučić i dodao da se u tekstu rezolucije ne pominju bilo kakve sankcije Rusiji.

“S naše strane je važno da osudimo urušavanje teritorijalnog integriteta bilo koje članice Ujedinjenih nacija”, poručio je Vučić.

Ovo je početak, biće pritisaka, tražiće isključenje Ruske Federacije iz Ujedinjenih nacija

Pritisci na Srbiju u narednom periodu biće ogromni, i ne samo to, verujem da je ovo tek početak i da ćemo prisustvovati potpunom rušenju postojećeg poretka, poručio je Vučić.

Vučić je rekao da kao neko ko pomno prati politiku i sva zbivanja, gotovo 24 sata, očekuje u narednom periodu nekoliko političkih zamki za Srbiju.

“Ne zbog toga što brinu za Rusiju ili Ukrajinu, ne sekira to mnogo neke u regionu, jer oni sve što rade, rade da bi srušili Srbiju”, primetio je Vučić i podsetio da je Priština već iznela zahtev za što brže punopravno članstvo u NATO i da je za to već dobila podršku, druge ili treće najmoćnije NATO sile, Turske.

“Videli ste to, i ono što mogu da predviđam, da će sledeća inicijativa biti isključenje Rusije iz Ujedinjenih nacija. To bi značilo, a već vidim pojedine inicijative u nekim zemljama, zato to i govorim, kao i zbog onoga što nama sledi i kako to zamišljaju Albanci na Kosovu… Planiraju da na osnovu člana šest Povelje Ujedinjenih nacija u narednim nedeljama povedu raspravu o izbacivanju Rusije iz Ujedinjenih nacija”, rekao je Vučić.

To, kako je rekao, dalje znači da će uslediti otvoren pritisak na Kinu da dođe do promene Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, a posle toga Srbija više nema pravni osnov po kojem bi se pozivala na međunarodno pravo i očuvanje teritorijalnog integriteta, kao danas.

Zatim slede priznanja tzv. Kosova od zemalja NATO i Evropske unije koje do sada nisu to učinile.

“To je ideja albanskih lobista i to smo već nekoliko puta čuli kako su predstavili različitim međunarodnim predstavnicima. Da li je to moguće ili nije..? Da budem otvoren – uopšte ne isključujem tu mogućnost”, rekao je Vučić, i dodao da je za svašta mislio da nije moguće, ali se u prethodna tri, četiri dana uverio da je, ipak, moguće, poput otkazivanja opere Čajkovskog…

Sa druge strane je, kako je istakao u pitanju i ugrožavanje ekonomskog napretka Srbije, ako zemlja bude dalje čuvala svoju poziciju, manjak investicija, odlazak investitora…

Vučić je istakao da je Srbija u prethodnim danima čuvala svoju poziciju.

“Od 13 akata, glasali smo za četiri, za devet nismo mogli da glasamo jer su te deklaracije značile uvođenje sankcije ili bankarskom sektoru Rusije, ili aviosaobraćaju, ili pojedincima, od Putina, Lavrova, Peskova do drugih. Pridruživali smo se uvek osudi rušenja teritorijalnog integriteta, jer smatramo da je to principijelna, ozbiljna i odgovorna pozicija, koja nije narušavala međunarodno javno pravo”, rekao je Vučić.

Formirali smo desetak timova i pripremili celokupan program

Vučić je izjavio da je država formirala devet ili deset specijalnih timova zbog aktuelne situacije u svetu i velikog skoka cena, kao i da je pripremljen celokupan program za zaštitu stanovništva i privrede.

“Osigurali smo se i trenutno imamo energetske i robne rezerve za više od dva meseca. NIS je, da ne dobijemo više nijedan litar nafte, a očekujemo u narednom periodu, uskladištio toliko da imamo za više od dva meseca”, rekao je Vučić.

Poručio je građanima da nema nikakve potrebe za panikom, da se država dobro obezbedila i bolje od drugih.

“U narednih 15 dana ćemo napuniti sva naša skladišta ”do čepa”, što će nas koštati između 100 i 115 miliona evra. Želimo sva skladišta da napunimo, to je roba čija cena neće lako padati”, naglasio je Vučić.

Vučić je rekao da će pozicija Srbije biti još teža u narednom periodu zato što je naša ekonomija bila najbrže rastuća u regionu.

“Suočićemo se sa još nekim problemima, mi smo danas ceo dan radili na pripremi celokupnog plana i programa i radićemo i dalje, pošto se događaju neverovatna čuda na svetskom tržištu”, rekao je Vučić.

Srbija formirala timove za pomoć Ukrajini

Vučić je rekao da je Srbija formirala timove za humanitarnu pomoć Ukrajini, za prijem ranjenih i povređenih iz Ukrajine kao i poseban tim za prijem izbeglica.

Vučić je rekao da će Srbija videti kako brže da izdaje boravišne i druge dozvole izbeglicama, po uzoru na Evropsku uniju.

Vučić je saopštio i da Srbija neće učestvovati u izvozu oružja niti dozvoljavati da preko naše teritorije može da prolazi oružje za ratna područja ili zemlje koje učestvuju u sukobu i to će se striktno kontrolisati.

“U skladu sa zaključcima Saveta za nacionalnu bezbednost čuvaćemo mir u regionu i biti popustljivi i nećemo odgovarati na svakodnevne provokacije iz Prištine i drugih delova regiona”, istakao je Vučić.

Vučić je izrazio uverenje da ćemo u najboljem interesu građana proći kroz ovaj težak trenutak.

“Samo ako smo zajedno možemo da prevaziđemo probleme i da guramo zemlju napred”, poručio je Vučić na kraju obraćanja.

Danas se u svetu ne poštuje međunarodno pravo

Vučić je izjavio da se danas u svetu ne poštuje međunarodno pravo.

Vučić je ovo odgovorio na pitanja da li bi Priština mogla da iskoristi krizu u Ukrajini i postane članica NATO i Evropske unije i koliko je to u skladu sa međunarodnim pravom.

“To postaje oksimoron u savremenom svetu. Međunarodno pravo, niko ga nigde ne poštuje. Uvek su svi licemerni do te mere, možemo da kažemo da Srbija i još dve, tri zemlje to poštuju. Ostale zemlje, kako im odgovara. Mi, ”mali”, vidimo spas u međunarodnom pravu, ali oni veliki… “, konstatovao je Vučić.

Nećemo da otimamo ono što pripada Rusiji

Vučić je istakao da će Srbija, ako dođe do poremećaja na energetskom tržištu naći najbolje, fer rešenje u kojem ni na koji način ne bi povredila interese ruskih partnera.

Vučić je, odgovarajući na pitanje da li je pomenuo mogućnost nacionalizacije NIS-a i sličnih preduzeća iz oblasti energije, odgovorio da naravno da nije, već da je rekao da će Srbija izbegavati nacionalizaciju i to što drugi rade.

“Nećemo da otimamo ono što pripada Ruskoj federaciji. Nema ni razloga. Ali pratićemo stanje i kako se stvari odvijaju, da li će sve biti normalno sa uvozom nafte i svega. Rafinerija sada radi 24 sata svakog dana”, objasnio je Vučić.

Vučić je rekao da su nacionalizacija i konfiskacija najgore stvari koje država može da uradi.

“U ovom trenutku ne razgovaramo ni o čemu sličnom, već imamo dobru saradnju sa NIS-om. Ako bi došlo do poremećaja na tržištu našli bi najbolje, fer rešenje u kojem ni na koji način ne bi povredili interese ruskih partnera”, istakao je Vučić.

