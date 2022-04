SRBIJA IMA PRIRODNO BLAGO ZA KOJE MALO KO ZNA

Voda je materija od koje zemlja ne može ništa sakriti – isisava ono najdublje skriveno u njoj i stavlja u našu čašu, rekao je francuski pisac Žan Žirado. Upravo to rade arteške vode – danas najcenjenije i najčistije vode na svetu: sve ono što je dobro i što priroda stvori u zemlji, arteške vode uzimaju i daju čoveku. Ali, šta je to arteška voda i zašto je tako cenjena?

Arteške vode su nastale pre više hiljada godina, u dubini zemlje, skrivene od svih spoljnih uticaja. Prvi arteški bunari izbušeni su još u starom veku u Kini i Egiptu, a u Evropi u 12. veku, u provinciji Artoa odakle i ime “arteški” bunar i “arteška” voda.

Arteška voda je podzemna voda, koja se nalazi na dubini između dva vodonepropusna sloja tla. Da bi se došlo do nje buši se tlo na dubinama od nekoliko desetina metara, pa čak do 2.000 metara. Jednu takvu artešku vodu i arteški bunar imamo i mi u Srbiji i to sa izuzetnog ekološkog lokaliteta – više hiljada godina starog izdana Banje Vrujci, ispod planine Suvobor. To što se formirala prirodno na dubini od 605 metara između nepropusnih krečnjačkih stena, znači da je sačuvana od svih površinskih zagađenja. Hidro-geološki sastav terena, takođe utiče na kvalitet ove vode iz Banje Vrujci – ona je prirodno filtrirana dok je prolazila slojeve zemlje, gline, peska, strpljivo u dugom vremenskom periodu, zaustaljajući se u vodonepropusnim slojevima zemlje gde se prirodno mineralizuje, uzimajući od tla vredne elektrolite I oligoelemente.

Iz jednog najdubljeg arteškog bunara u Srbiji, u Banji Vrujci, ova naša arteška voda direktno odlazi u Dom vode, gde se flašira onakva kakva je na mestu nastanka – bez prerade, jer je takovog prirodnog sastava da joj ništa ne treba ni oduzimati ni dodavati. Tako zadržava sva svojstva koja ima na mestu nastanka kao i autentičan kvalitet i čistoću, netaknutu od nastanka. To je proces i način kako nastaje svima dobro poznata VODAVODA.

Ali, zašto je ova voda još posebna? Pa upravo zato jer je inteligencijom prirode, iz dubine zemlje došla netaknuta, onakva kakvu je priroda stvorila. Zahvaljujući prirodno uravnoteženom sastavu minerala, ova voda je idealna za svakodnevnu konzumaciju i u neograničenim količinama. Sadrži optimalnu količinu kalcijuma u dobrom odnosu sa magnezijumom, a usled niskog sadržaja natrijuma i hlorida preporučuje se za svakodnevnu upotrebu. pH vrednost ove vode je 7,6 što potpuno odgovara organizmu čoveka čija je pH vrednost 7,3. Ovo značajno doprinosi održavanju normalne alkalnosti organizma i odličan je oslonac u borbi protiv slobodnih radikala. Kakvo je ova voda bogatstvo svedoči i činjenica da se arteške vode danas retke i izuzetno tražene, pa je tako naša VODAVODA našla put čak do zemalja dalekog istoka gde je izuzetno cene, a pije se I na kraljevskom dvoru u Bahreinu , poznatom po rigoroznim standardima kvaliteta hrane I pića koji se na njemu služe. Svaka kap arteške vode iz Banje Vrujci, jedan je od najboljih ambasadora Srbije, predstavnik naše netaknute prirode i dokaz njene inteligencije.

https://www.novosti.rs/c/drustvo/vesti/1106348/srbija-ima-prirodno-blago-koje-malo-zna