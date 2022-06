Iako je ostalo još skoro mesec dana do polaganja maturskog ispita, pripreme su već neko vreme u toku. Osim što se osmaci mogu pripremati u svojim školama, to mogu učiniti i onlajn, tako što će pratiti drugi program RTS-a, gde se realizuje program upravo za završni ispit. U Kraljevu će maturski polagati 1153 učenika, i to 27.,28. i 29. juna.