Glavna nagrada BMW i3 otišla u Novi Sad

VODAVODA oformila je navijački tim za Katar, a srećni putnici su: Tamara Zlatkov, Bosilegrad; JasminaVasić, Žagubica; Marija Petrić Stojanović, Smederevska Palanka; Zoran Karamarković, Beograd; Tatjana Cvetković, Leskovac; Milica Ilić, Prokuplje; Srđan Bulatović, Niš; Bojan Jovanović, Paraćin; Igor Škorić, Novi Sad; Vesna Telgetija, Veternik. Oni će sa dragom osobom 24. novembra prisustvovati prvoj utakmici koju će naši reprezentativci igrati na Svetskom prvenstvu u fudbalu.

Pored fenomenalnih glavnih nagrada, tokom šest nedelja učesnici su osvajali i vredne nedeljne nagrade – smart televizore, iPhone 13 telefone, dresove reprezentacije, fudbalske lopte i VODAVODA peškire.

Nagradna igra trajala je od 23. maja do 5. Jula.

Boris iz Novog Sada: Sreća vreba iza svakog ćoška – ovako sam dobio BMW i3

Ovog leta bilo je mnogo nagradnih igara, a jedna je privukla nekoliko desetina

hiljada učesnika iz čitave Srbije, a kako i ne bi kada je okupila tim od 20 navijača

koji će otputovati u Katar na prvu utakmicu koju će Orlovi igrati na Svetskom

prvenstvu I to sa Brazilom, dok je glavnog dobitnika čekao BMW i to ne običan

nego električni. Od hiljada poruka, srećna je bila ona koja je poslata iz Novog

Sada. Da li je sreća inteligentan izbor, stvar vere ili nasumično elektronsko-

softverski odabranog broja, najbolje zna Novosađanin kojem je ovo vrelo leto

donelo zaista pravo osveženje – novi auto i to najmoderniji električni…

Dobitnik glavne nagrade BMW i3 nagradne igre VODAVODA Prirodno inteligentan

izbor – Novosađanin Boris Zalar ima 44 godine, suprugu i četvorogodišnjeg sina.

Jedan sasvim običan dan u Novom Sadu. Za sve osim za Borisa Zalara. Dalje u

Beogradu, u TV studiju jedne televizije odvija se izvlačenje dobitnika nagradne

igre… A među nagradama putovanje u Katar na utakmicu Srbija-Brazil i

fenomenalan električni automobil BMW i3. Izvlače se brojevi telefona dobitnika, a

Borisu Zalaru iz Novog Sada stiže SMS…



– Najpre neverica, šta sam dobio… I televizor bi bio super nagrada, ma sve bi bilo

odlično da se dobije na sreću. Ali, automobil… I, šta drugo – skakanje od sreće! I ja

i prijatelji, kolege svi smo bili presrećni. Kakav dan! Fantastičan! Pozvali su me iz

VODAVODE, ja sam zvao suprugu da pronađe račun koji je dokaz da smo kupili

vodu, poslali smo mail… i to je to. Auto je naš. Verovao sam da ćemo dobiti

nagradu! Nekako jesam… – priča nam uzbuđeno Boris Zalar iz Novog Sada,

dobitnik glavne nagrade – električni automobil BMW i3, nagradne igre kompanije

VODAVODA.

A sve je počelo sa SMS porukama i redovnom kupovinom omiljene vode.

– Poslao sam dve SMS poruke i jedna je, eto, bila prava! Kada smo slali poruke,

supruga i ja smo pričali kako bi nam ovakav jedan auto baš dobrodošao! A za sve

je zapravo zaslužan naš sin koji obožava VODAVODA Vodicu. Uživa da bira koju će

flašicu da uzme zbog sličica… Tako smo pored njega i mi kupovali vodu i eto šanse za učešće u nagradnoj igri. Poručio bih svima da igraju nagradne igre, jer stvarno

se nikada ne zna. Sreća zaista vreba iza svakog ugla. Evo, ja sam prvi put dobio

ovako veliku nagradu. Bili smo uporni i eto sada imamo fantastičan automobil. Sve

mi se sviđa, i to što je BMW i što je električni automobil, bešuman, što neće da

zagađuje naš grad. Nisam do sada imao prilike da vozim ovakav auto. Hvala

VODAVODI, koju smo zaista, zahvaljujući našem sinu redovno kupovali – kaže

Boris Zalar.