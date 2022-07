UHAPŠEN VOZAČ KOJI JE NAKON NESREĆE U GOTOVCU POBEGAO SA LICA MESTA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su D. K. (1992) iz Kraljeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

Sumnja se da je on 27. jula, oko dva sata nakon ponoći, na putu Kraljevo – Mataruška Banja, u mestu Gotovac, upravljajući „smartom“, udario u dvorišnu ogradu, nakon čega se automobil odbio i prešao u suprotnu kolovoznu traku, a u ovoj saobraćajnoj nesreći poginuo je njegov tridesetpetogodišnji suvozač. D. K. je potom napustio mesto saobraćajne nesreće.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu,

biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.