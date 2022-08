Košarkaški Savez Srbije i kompanija VODAVODA obnovili partnerstvo

Partnerski za isti cilj – najbolje predstavljanje Srbije u svetu i razvoj novih generacija šamiona

U susret velikim košarkaškim takmičenjima koja očekuju naše reprezentativne selekcije u narednom periodu, danas je ozvaničeno partnerstvo između Košarkaškog saveza Srbije i kompanije VODAVODA. Ovim partnerstvom, naša, domaća arteška voda iz Banje Vrujci

postaće zvanična voda Saveza i svih nacionalnih selekcija – od najmlađih do seniorske, kako u muškoj, tako i u ženskoj konkurenciji.

Partnerstvo su ozvaničili Predrag Danilović, predsednik Košarkaškog Saveza Srbije, Svetislav Pešić, selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije, Marina Maljković, selektor ženskog nacionalnog tima i Vojin Đorđević, osnivač kompanije VODAVODA.



“Bez privrede nema ni uspešne košarke. Drago nam je zbog saradnje sa kompanijom VODAVODA, naročito jer dolazi u periodu kada nas čekaju reprezentativni izazovi, za koje se nadamo da ćemo ih uspešno savladati, uz pomoć partnera kakva je VODAVODA. Posebno nas raduje što će naši reprezentativci piti domaću vodu, u domaćem vlasništvu”, rekao je prilikom potpisivanja Predrag Danilović.

Pred odlazak na Evropsko prvenstvo koje za nešto više od nedelju dana počinje u Pragu i Berlinu, gde naše košarkaše na samom startu čekaju izazovni mečevi u grupi D grupne faze, selektor Svetislav Pešić izrazio je zadovoljstvo zbog potpisanog partnerstva.

„Kada sam čuo da je VODAVODA ponovo u košarci, to je za mene bila jedna od najlepših vesti koje sam čuo. VODAVODA je svetski brend, zajedno smo pravili vrhunske evropske i svetske rezultate. Vojin Đorđević je neko ko voli košarku i siguran sam da ćemo zajedno doživeti još lepih trenutaka“ istakao je Pešić.

Septembar u znaku košarke nastavlja se odmah po završetku Evropskog prvenstva, kada nas očekuje Mundobasket za žene u Australiji. Današnja konferencija iskorišćena je i za predstavljanje novog dresa koje će izabranice Marine Maljković poneti na Svetskom prvenstvu. Dres na kojem se našao i grb novog partnera, kompanije VODAVADA, Vojinu Đorđeviću uručila je selektorka Marina Maljković.

„VODAVODA je ime koje se vezuje za sport i bilo je logično da se ponovo spojimo na putu uspeha. Mi smo počeli sa građenjem jedne nove generacije šampionki i izuzetno smo ponosni što će naše košarkašice na Svetskom prvenstvu u Australiji poneti dres koji će krasiti VODAVODA. Ja lično volim ovu vodu, njen genijalni dizajn, samu vodu i radujem se što ćemo svi zajedno sarađivati“, rekla je Marina Maljković.

Obnavljanjem saradnje uspostavljene davnih godina, VODAVODA se “vraća kući”, u srpsku košarkašku porodicu i tokom narednog perioda pružiće podršku svim našim košarkaškim selekcijama. Nastala iz ideje da se napravi brend koji će biti domaći, a koji će se naći na tržištima širom sveta, VODAVODA je svoj put ka potrošačima počela još 2004. godine. Danas se ova retka arteška voda, posebnog kvaliteta, pije u čak 17 zemalja, na tri kontinenta i zahvaljujući svojim prirodnim svojstvima našla je svoje mesto među

renomiranim svetskim vodama vrhunskog kvaliteta.

„VODAVODA je prijatelj nacionalnog sporta od svog osnivanja, a obnovom partnerstva sa Košarkaškim Savezom Srbije, vraćamo se našoj prvoj porodici – srpskoj košarci. Često ističem da sam najlepše trenutke u karijeri doživeo kada smo podržavali našu košarkašku reprezentaciju i kada smo osvojili zlatnu medalju na evropskom i svetskom prvenstvu. Isti osećaj imam i danas, kada nastavljamo partnerstvo, uz poseban ponos što ćemo stati uz seniorsku mušku i žensku selekciju koje su nam decenijama unazad donosile radost i ponos, a koje u narednom periodu čekaju važna takmičenja.

Kao što naši momci i devojke znaju, utakmice se osvajaju kvalitetom, umećem, ali pre svega srcem. To su vrednosti koje i našu kompaniju vode u svim tržišnim utakmicama, i zbog toga smo danas internacionalni brend prisutan na tri kontinenta. Svako novo tržište nas raduje, baš kao što svaki uspeh naših selekcija raduje čitavu naciju. Verujem da zajedno možemo da predstavimo našu zemlju u najboljem svetlu.

Izuzetno nam je važno što ćemo kroz ovo partnerstvo pružiti podršku svim selekcijama – seniorima, kadetima i juniorima, jer znamo koliko je ulaganje u mlađe selekcije važno kako bismo još dugo godina ostali zemlja košarke i košarkaška velesila“ – istakao je Vojin Đorđević, kreator i osnivač kompanije i brenda VODAVODA.

Pored podrške nacionalnim selekcijama, partnerstvo KSS-a i kompanije VODAVODA podrazumevaće dugoročnu saradnju i realizaciju zajedničkih projekata koji imaju za cilj podstrek mladima da se bave ovim sportom i kreiranje novih generacija šampiona koji će oblikovati budućnost srpske košarke. Svi učesnici su se složili da samo adekvatnom podrškom mlađim generacijama može da se održi kontinuitet dobrih rezultata na međunarodnim takmičenjima, zbog čega Košarkaški savez Srbije uspostavlja partnerstva sa onim kompanijama koje žele da pomognu dalji razvoj vrhunske košarke u našoj zemlji. Potvrda za to je nedavno stigla iz Turske kada je naša juniorska muška selekcija osvojila bronzano odličje na Evropskom prvenstvu.

Do Evropskog prvenstva za muškarce ostalo je ostalo je manje od deset dana, dok Svetsko prvenstvo za žene počinje 22. septembra.