Na FTN u Čačku održana 9. međunarodna naučno-stručna konferencija “Technics and Informatics in Education – TIE2022”

Na FTN u Čačku održana 9. međunarodna naučno-stručna konferencija “Technics and Informatics...

Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku od 16. do 18. septembra održana je deveta međunarodna naučno-stručna konferencija “Technics and Informatics in Education – TIE2022”.

Konferencijske aktivnosti započete su u petak 16. septembra okruglim stolom „Podrška za razvoj digitalne i psihološke otpornosti studenata putem vršnjačkog rešavanja problema i umrežavanja: ERASMUS+ projekat i veze sa drugim projektima“. Predstavnici projekta „Osnaživanje digitalne i psihološke rezilijentnosti putem vršnjačkog umrežavanja u onlajn okruženju u kriznim situacijama – DigiPsiRes“ u okviru Erazmus+ projekta partnerstava za saradnju u visokom obrazovanju prezentovali su rezultate ostvarene tokom prve godine realizacije projekta. Koordinator projekta DigiPsiRes je Univerzitet u Kragujevcu, a partnerske ustanove iz evropskog obrazovnog prostora su Univerzitet u Fođi – Italija i Univerzitet Kazimir Veliki u Bidgošču – Poljska.

Narednog dana, pozdravnim obraćanjem dekana Fakulteta tehničkih nauka u Čačku prof. dr Danijele Milošević svečano je otvorena Konferencija. Prisutne učesnike i goste su pozdravili prof. dr Nebojša Mitrović, ko-predsednik Naučnog odbora Konferencije, prof. dr Dragan Đurčić, koordinator projekta DigiPsyRes i prof. dr Miloš Papić, član Gradskog veća Grada Čačka, u resoru prosvete, nauke i kulture. Ovaj naučni skup su podržali i pozdravili prisutne i predstavnici gostiju, prof. dr Špiro Ivošević, dekan Pomorskog fakulteta u Kotoru – Univerzitet Crne Gore i prof. dr Damir Purković, rukovodilac Departmana za politehniku Sveučilišta u Rijeci.

Konferencija je nastavljena plenarnim predavanjima nastavnika Univerziteta u Kragujevcu: prof. dr Miroslava Bjekića (FTN u Čačku) o onlajn resursima za podršku nastavi tehničkih predmeta i prof. dr Darka Hinića (FILUM i PMF u Kragujevcu) o problemima korišćenja interneta.

U znak sećanja na prof. dr Dragana Golubovića, koji je 2006. godine osnovao ovu konferenciju, u nastavku plenarnog dela o njegovim akademskim i profesionalnim aktivnostima govorili su profesorovi najbliži saradnici, prijatelji i studenti.

U drugom delu konferencije u paralelnim sesijama istraživači su izložili radove tematski grupisane u sedam sekcija. Ove godine radove su potpisala 184 autora iz 9 zemalja, a u različitim konferencijskim aktivnostima su uključeni istraživači iz 14 evropskih i vanevropskih zemalja.

Treći konferencijski dan obeležilo je razmatranje aktuelne saradnje univerziteta i škola u obrazovanju nastavnika tehnike i tehnologije, kao i informatike i računarstva. Diskusijom o dostignućima samog naučnog skupa, naglašeni su doprinosi konferencije razmeni naučnih i stručnih znanja i iskustava između eksperata, istraživača i praktičara u oblasti tehničkog, tehnološkog i informatičkog obrazovanja. Proglašen je najbolji rad mladog autora Data analysis for COVID-19 using regression methods, koji je napisao Nemanja Jovanović, doktorand FTN u Čačku, saopšten na sekciji IT obrazovanje i praksa.

Konferencija tradicionalno, svake druge godine, okuplja nastavnike, istraživače i praktičare iz oblasti tehničko-tehnološkog obrazovanja, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Naredna, jubilarna 10. konferencija održaće se 2024. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku.