Šta je interes pomoćnice ministra da laže i obmanjuje javnost preko svog Instagrama?

Svaki građanin Srbije, kojeg je Mitićeva pokušala da obmane netačnim podacima, može odlaskom na zvanični sajt Popisa 2022 da vidi da popisivanje stanovništva još nije gotovo.

Pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Nina Mitić, objavila je na svom Instagram nalogu netačne podatke sa još uvek nedovršenog popisa stanovništva, domaćinstava i stanova.

U objavi kojom je Mitićeva obmanula javnost se navodi da u Srbiji živi 6,3 miliona stanovnika, da nas je 850.000 manje nego na prethodnom popisu i čak tri miliona manje nego 1981. godine, te da u našoj zemlji živi milion neženja i 700.000 neudatih žena.

Međutim, svaki građanin Srbije, kojeg je Mitićeva pokušala da obmane netačnim podacima, može jednostavnim odlaskom na zvanični sajt Popisa 2022 da vidi da popisivanje stanovništva još nije gotovo te da će se u nekoliko gradova nastaviti još najduže do sedam dana. Takav je slučaj sa pojedinim gradskim opštinama Grada Beograda, kao i u Užicu, Valjevu, Smederevu, Pančevu, Šapcu, Novom Sadu i Subotici. Ako se uzme da je u prvih šest dana popisa popisano više od 1.350.000 stanovnika, 650.000 stanova i 500.000 domaćinstava u Republici Srbiji, logično je očekivati da će se i u sledećem periodu dosadašnji broj popisanih građana značajno povećati.

Takođe, na zvaničnom sajtu Popisa 2022. se navodi i podatak da je već popisano više od 6,3 miliona građana, što znači da će do kraja popisa sigurno taj broj biti veći iako Nina Mitić tvrdi da je brojka od 6,3 miliona konačna.

Posebno zlonamerno je iznošenje podatka da u Srbiji živi tri miliona građana manje nego što je to bio slučaj na popisu 1981. godine. Opšte je poznata stvar da se tada popis stanovništva vršio na teritoriji cele SR Srbije, uključujući i Autonomne pokrajine Vojvodina i Kosovo. Posle nelegalnog proglašenja nezavisnosti tzv. države Kosovo 2008. godine, od kada traje privremena okupacija južne srpske pokrajine, ne postoji mogućnost da se izvrši popis na tim prostorima. To sigurno zna i Nina Mitić, ali joj to nije smetalo da svesno obmanjuje građane.

Postavlja se pitanje zašto je pomoćnica ministra Nina Mitić na svom Instagram nalogu iznela očigledno netačne podatke i koji joj je interes da širi dezinformacije u javnosti. Posebno je zanimljivo to što je objavila podatke o navodnom broju neženja i neudatih žena u Srbiji. Naime, iz Republičkog zavoda za statistiku (RZS) je već saopšteno da broj neženja kao i neki drugi podaci koji se pojavnljuju na društvenim mrežama i pojedinim medijima nisu ništa drugo do nagađanje pojedinaca koji, iz određenih razloga, odluče da ih plasiraju, te da prve detaljnije podatke o stanovništvu možemo da očekujemo tek u martu naredne godine.

Dakle, to što je pomoćnica ministra Mitić objavila podatak da u Srbiji živi milion neženja i 700.000 neudatih žena može da znači samo dve stvari: ili je pre kraja popisa zloupotrebila svoju poziciju i javno objavila podatke ili je javnosti podmetnula lažne informacije koje prenose plaćenički mediji kako bi se predstavila kao ekspert iz Vlade.

Ukoliko se radi o drugom scenariju, sasvim je jasno kakve su moralne karakteristike dotične koja platu prima iz budžeta Republike Srbije. S druge strane, ako je Mitićeva zloupotrebila svoju poziciju i objavila podatke koje nije smela, postavlja se pitanje njene krivične odgovornosti ali i još važnije: šta takva osoba radi u jednom od ministarstava Republike Srbije!?

