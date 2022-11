Pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog srećna zbog manjka Srba: Novi SKANDAL Nine Mitić

Pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Nina Mitić, ponovo se oglasila na svom Instagram profilu, naslađujući se što u Srbiji živi manje ljudi nego na prethodnom popisu. Ne tako davno, pre nego što je Popis stanovništva bio gotov, Mitićeva je dala sebi za pravo da, kako ona kaže “ugrubo” iznosi podatke o broju stanovnika, a sada po svemu sudeći uživa u činjenici da je našeg naroda manje nego ranije.

U Srbiji 2020. godine umrlo 15.393 osobe više nego 2019.

Pomoćnica ministra je očigledno “zaboravila” da se cela planeta prethodne dve godine borila sa pandemijom koronavirusa koji je odneo milione žrtava na svetu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 2020. godine je umrlo 15.393 osobe više nego 2019. Zatim, samo od januara do oktobra 2021. godine, preminula je 21.581 osoba više nego u istom periodu prethodne godine. Podaci iz ove godine se ne razlikuju mnogo, a tačne brojke ćemo znati za nekoliko meseci. To znači da je, kao posledica ove opake bolesti, procenat smrtnosti značajno skočio samo u poslednje dve godine. Da li je to razlog za naslađivanje? Nina Mitić očigledno smatra da jeste.

Opčinjenost Severnoatlantskim vojnim savezom

Istini za volju, ništa drugo se i nije moglo očekivati od osobe koja se predstavlja kao pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a ustvari se bavi izmišljenom zaštitom ljudskih prava, gej populacije i raznih zapadnjačkih “sloboda” koje su već nekoliko decenija uništavale slobodni svet i protiv koji se u ovom trenutku podižu slobodarske zemlje širom planete.

Mitićeva se inače poziva i na svoje vojne kontakte, pod čim verovatno brani NATO strukture iz devedesetih godina koje su bombardovale naš narod dva puta – 1995. godine u Republici Srpskoj i 1999. u SR Jugoslaviji. Isti taj NATO pakt godinama je širom sveta pronosio “vrednosti” koje brani i Mitićeva, pa zato i ne treba da čudi njena opčinjenost Severnoatlantskim vojnim savezom.

I ne treba imati nikakve zablude. Iako je zapadnjačka globalistička propaganda prepuna reči kao što su “tolerancija”, “ljubav”, “prava” i sl. iza toga se uvek krije interes globalističkih elita. Baš kao što je svojevremeno Madlen Olbrajt, na pitanje novinara da li je smrt pola miliona iračke dece vredna cena za ono za šta se ona zalaže, samouvereno odgovorila da je “odluka bila teška ali da ona veruje da je vredno”. Isto tako, danas pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Nina Mitić ne može da sakrije zadovoljstvo činjenicom da je pandemija koronavirusa za samo dve godine odnela desetine hiljada života u našoj zemlji.

Zašto se Mitićeva raduje što je građana Srbije manje

Nažalost, ovo nije prvi put da Mitićeva iznosi zlonamerne i netačne podatke. Podsetimo, ona je nedavno na svom Instagram profilu tvrdila da u Srbiji živi tri miliona građana manje nego što je to bio slučaj na popisu 1981. godine. Opšte je poznata stvar da se tada popis stanovništva vršio na teritoriji cele SR Srbije, uključujući i Autonomne pokrajine Vojvodina i Kosovo. Posle nelegalnog proglašenja nezavisnosti tzv. države Kosovo 2008. godine, od kada traje privremena okupacija južne srpske pokrajine, ne postoji mogućnost da se izvrši popis na tim prostorima. To je sigurno znala i Nina Mitić, ali joj to nije smetalo da svesno obmanjuje građane.

Zašto se Mitićeva raduje što je građana Srbije manje – to je njena privatna stvar. Ali zašto se takva osoba nalazi na mestu pomoćnice ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog – to je već pitanje za širu javnost, jer je sasvim opravdano sumnjati da neko sa takvim stavovima ne može obavljati javnu funkciju u korist svih građana naše zemlje.

Izvor: nsuzivo.rs