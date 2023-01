Masovni DDoS napadi na IT infrastrukturu MUP-a

Sajt i IT infrastruktura Ministarstva unutrašnjih poslova u poslednjih 48 sati konstantno su pod masovnim DDoS napadom. Do sada je odbijeno pet velikih napada koji su za cilj imali onesposobljavanje IT infrastrukture MUP-a.

U koordinisanom radu IT stručnjaka iz sektora IT bezbednosti MUP-a i Telekoma Srbije svi napadi su odbijeni, a baze ministarstva zaštićene i bezbedne.

Aktivirani su pojačani bezbednosni protokoli što može dovesti do usporenijeg rada i povremenih prekida pojedinih servisa, a sve u cilju zaštite podataka Ministarstva unutrašnjih poslova.