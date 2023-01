Crveni krst Kraljevo tokom godine orgnaizuje brojne aktivnosti i akcije koje obuhvataju i one najmlađe ali i najstarije sugrađene, kao i osobe koje žive u nešto težim uslovima. Tu su edukativne vršnjačke radionice po školama, akcije podela paketa hrane i higijene i jpš mnogo toga. Sve ovo uspešno su realizovali tokom 2022.a ciljevi su isti i u ovoj godini, a to je pomoći svakom koje je to potrebno.