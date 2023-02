Neviđen govor mržnje imama iz BiH: “Sveti Sava je začetnik fašizma, SPC je sekta”

Danas, kada je naš narod pod udarima novih istorijskih vetrova, ponovo se od onih koji su nam fizički najbliži čuju napadi na stubove srpskog identiteta. Na najbrutalnije načine vređa se sve ono što je Srbima sveto.

Najnoviji primer toga dolazi nam iz Bosne i Hercegovine. Amir ef. Mahić, glavni imam Medžlisa IZ-a u Kozarcu kod Prijedora, odlučio je da na Savindan, 27. januara, “ospe paljbu”, prema tom srpskom svetitelju.

– Danas je Savindan. Starija generacija će to znati, ovi mlađi možda ređe i hvala Bogu da je tako. Kada je u pitanju ovaj dan i u njemu spomen na jednog od činovnika SPC, želim reći nekoliko reči o ovom danu i tom pojedincu. Naime, tzv. Sveti Sava kako ga pravoslavni svet zove na području užeg dela Balkana na kojem živimo, jeste jedan Rastko Nemanjić koji je rođen u jednoj porodici i njegov rođeni brat je bio krunisan za srpskog kralja. Veoma kontraverzna ličnost, u našem jugoslovenskom području prezentovan kao prosvetitelj. Starije generacije se sećaju da je čak i u vreme komunizma on predstavljan kao prosvetitelj i osoba koja je donela svetlo nauke na ove prostore. To ni najmanje nikada nije bilo tačno. Uvek je to kao jedna notorna laž poturano ovdašnjem čoveku – rekao je Mahić.

