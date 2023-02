Izvlačili novac građana preko RTS: Bujošević, Kovačevićeva i voditelji napravili šemu putem koje su zarađivali basnoslovne sume

Vrh ledenog brega

Naime, voditelji su pored plata u RTS, primali ogromne sume novca na ime raznih naknada, kao i preko produkcijskih kuća u kojima su zaposleni, a koje su pravile emisije za Javni servis. Može se pretpostaviti da je RTS poslove dodeljivao upravo određenim produkcijskim kućama, da bi zauzvrat čelni ljudi Javnog servisa dobijali deo od sklopljenih poslova.

Iako su do sada u javnosti isplivala imena samo dva voditelja koji imaju vrtoglava primanja, može se pretpostaviti da je to samo vrh ledenog brega i da su još mnoga lica Javnog servisa upletena u skandal koji trese RTS.

Višestruko više plaćali serije od kulture i nauke

Portal 24sedam je imao uvid u dokumenta koja potvrđuju malverzacije u Radio-televiziji Srbije i svaki dan će objavljivati nove dokaze krađa u Javnom servisu.

Na osnovu informacija do kojih smo došli iz dokumenata u kojima se vide troškovi emisija i raznih programa za 2022. i 2023. godinu jasno se može zaključiti da su nesrazmerno veća novčana sredstva ulagana u programe koje su po pravilu za RTS radile privatne firme koje su tako ostvarile višemilionske prihode.

Iz dostupnih dokumenata se vidi da je 2022. godine za dečji kulturno-umetnički program bilo predviđeno 400.000 evra, za dokumentarni 249.904 evra, a za kulturu 400.000 evra. Za obrazovno-naučni program, u koji spadaju školski i opšteobrazovani programi, ekologija i nauka, bilo je planirano samo 800.000 evra. O koliko skromnim sredstvima se radi, dovoljno je reći da obrazovno-naučni program čini čak 46 emisija. To znači da je RTS u sklopu ovog dela programa, po emisiji izdvajao 17.391 evro.

S druge strane, u okviru zabavnog programa, za muzičke emisije izdvojeno je čak 1.509.629 evra za ukupno 22 emisije, odnosno u proseku 68.619 evra po emisiji.

Posebno je zanimljivo koliko je izdvojeno za serijski program, s obzirom da je dobar deo tih sredstava završio u džepovima privatnih produkcija. Naime, tu je RTS 2022. godine planirao da potroši čak 17.780.760 evra. Kada se ta suma uporedi sa novcem predviđenim za kulturno-umetnički i obrazovno-naučni program, sasvim je jasno da je javni servis značajno više sredstava ulagao u serije sa jako skromnom gledanošću.

Slične brojke planirane su i za 2023. godinu. Štaviše, RTS je planirao da čak i poveća ulaganja u serijski program.

Iz dostupnih dokumenata se vidi da je ove godine za dečji kulturno-umetnički program bilo predviđeno 400.000 evra, za kulturu isto toliko, a za dokumentarni program tek 200.000. Rukovodstvo RTS i ove godine nauku nije smatralo važnom tako da je za ovaj program predviđeno 300.000 evra.

S druge strane, za muzičke emisije planirano je čak 1.453.229 evra. Ulaganja za serijski program su dodatno povećana, tako da bi ove godine trebalo da iznose neverovatnih 19.156.020 evra!!! Nešto manje od toga dobiće sport, za koji je predviđeno 18.489.513 evra.

Zarađivali desetine hiljada evra mesečno

Podsetimo, prema rečima predsednika Upravnog odbora Radio-televizije Srbije Branislava Klanščeka, voditeljka Kristina Radenković osim plate na RTS-u, dobija i naknadu, pa njena zarada iznese i do 15.900 evra za 10 snimajućih dana samo za kviz “Stigni me ako znaš”.

Kako je naveo Klanšček, pored voditeljke izuzetno visoka primanja ima i njen kolega Jovan Memedović.

– Ja sam tražio predkalkulacije i vi tu vidite da voditelj u kvizu “Potera” dobija 34.000 evra za 30 snimajućih dana. Jovan Memedović je zaposlen na RTS-u i on ima još jednu produkciju, koja se zove “Monte video”, a tu spada emisija “Sasvim prirodno” – kaže Klanšček i nastavlja:

– Recimo voditeljka kviza “Stigni me ako znaš” Kristina Radenković dobija 15.900 evra za 10 snimajućih dana. To je recimo jako zanimljivo jer se to snima na Košutnjaku, u našem studiju, naša je voditeljka, a mi imamo dogovor sa Filmingom da oni to rade, tako da je to potpuno nejasno – kaže predsednik UO i dodaje da kada odete na sajt Filminga vi shvatite da imaju samo jednog zaposlenog:

– Znači isti taj Filming angažuje zaposlene RTS-a da urade to i jedna emisija “Stigni me ako znaš” košta 20.000 evra.

Kako bi bolje objasnio kako funkcioniše baratnje novcem u RTS, on je otkrio da ova kuća ima svega tri autorske emisije, dok ostali sadržaj dolazi iz produkcijskih kuća ljudi koji su zvanično zaposleni u Javnom servisu i koji zatim prodaju svoje projekte RTS-u i na taj način uzimaju dodatni novac.

Milioni evra završili u džepovima privatnih produkcija

Podsetimo, skandal sa nesavesnim trošenjem sredstava u Radio-televiziji Srbije se već danima ne stišava, a svakim danom u javnosti se pojavljuju nove informacije koje pokazuju koliko novca građana Srbije je trošeno na besmislene, pa čak i nepostojeće projekte.

Na osnovu materijala koji je procurio u javnost može se utvrditi da se radi o milionima evra.

Izvor:24 sedam