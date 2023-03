Saopštenje predsednika omladine SNS Kraljevo i narodnog poslanika Stefana Adžića

Kad partijske interese stavite ispred državnih, kad patriotizam i rodoljublje zamenite politikanstvom, kad za politički argument imate nasilje i uvrede onda ste primorani da se okružite sličnima.

Slični, mada tačnije, u interesima i delovanjima potpuno isti sa jednim jedinim ciljem. Hoću na vlast, koliko god to koštalo Srbiju.

Samoproglašena državotvorna opozicija, koja je uverena da je država igračka i da se na najvažnijem državnom pitanju Kosovu i Metohiji stiču jeftini politički poeni morala bi da shvati da kapitulaciju potpisuju samo oni. Upravo su članovi ove koalicije 2001. godine abolirali i na slobodu pustili Aljbina Kurtija sa još 1800 terorista, dok su na proterivanja našeg naroda i paljenje

svetinja 2004. godine ostali apsolutno nemi. Ni to nije bilo dovoljno, pa su ljubav prema Srbiji pokazali i 2008. godine i samoproglašenje nezavisnosti lažne države Kosovo branili saopštenjima iz toplih kancelarija. I u ovim teškim danima kada se predsednik Vučić pored svih pritisaka i u geopolitičkim neprilikama bori da sačuva mir, da kao pravi državnik zaštiti

interese našeg naroda sa jasnom porukom da Srbija mora da ima jedinstvenu, svoju, nezavisnu i suverenu politiku, vi na drugoj strani imate koaliciju kojoj je preče sve, osim Srbije.

Međunarodni ugled, jačanje naše vojske i stabilna ekonomija, kao i 28 povučenih priznanja lažne države Kosovo je uspeh državnika Vučića. Da narod to zna, vidi i ceni, pokazuje i podrška građana predsedniku Vučiću.

Činjenice da podršku naroda nemaju i da i one glasove koje su na prethodnim izborima dobili svakodnevno gube, dokazuju samo jednu stvar, da se protiv kolektivnog sećanja našeg naroda ne može. Kaže se u saopštenju predsednika omladine SNS Kraljevo i narodnog poslanika Stefana Adžića.