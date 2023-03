Ove su pomilovali oni koji nam drže lažne lekcije o patriotizmu

Komandant mi je naredija da držim devojće dok je on siljovaja. Poslje toga, naredija je i na mene da gu siljujem što sam i učinija, svedočio je Ljuan Mazreku.

„Komandant OVK je odveja devojčicu maljo sa stranu i na red gi siljovao, na oči ostalih. Drugi je uzeja jedno devojće od deset, jedanaest godine. Ćuo sam da je boljno vrištalja, a iz gomilju da je neko dozivao: „Kćeri, Jovana!“ Bio gu je to sigurno majka. On mi je naredija da gu ja držim dok je on siljovaja. Poslje toga, naredija je i na mene da gu siljujem što sam i učinija. Vojnici su ćekali na red da i oni siljuju.“

Ove monstruozne scene su deo autentičnog svedočenja, sa albanskim izgovorom srpskog jezika, okrivljenog teroriste Ljuana Mazrekua, koji je tokom jula 1998. učestvovao u masakru u Klečki, kada je ubijeno 22 Srba.

Horor

Prethodno su, tokom napada na Orahovac, kidnapovane i zarobljene 43 osobe, koje su, sa još oko stotinu drugih, odvedene prema Mališevu, a neke od njih kasnije u Klečku.

Pre masakra, albanski teroristi su se nad Srbima – muškarcima, ženama i decom – najmonstruoznije iživljavali. Sekli su im delove tela: uši, ruke i noge, vadili su im oči. U zločinima od kojih se ledi krv, učestvovala su albanska braća Ljuan i Bekim Mazreku, a Ljuan je sve do detalja svojevremeno opisao u svom iskazu istražnom sudiji Okružnog suda u Prištini Danici Marinković. – Svi iz OVK, osim onija na stražu, siljovalji su srpski devojćice, devojke i žene. Onda je naređeno da gi sve masakriramo. Odvojilja je jednog žena i muški dete od oko osam godine i naredija na mene da izmasakriram. Ja prvo nisam hoćeo, ali sam onda na dete odsekao uvo. Videja sam da drugi na jednog žena izvadija oči i odseko mu oba ruka iznad šaku, a ondak i oba uva – ispričao je Mazreku na saslušanju, što je sudija Danica Marinković zabeležila u svojoj knjizi „Sudija u ratu i miru“.

Raskomadana tela

Na kraju njegovog svedočenja stoji da nijedno lice nije ostavljeno, a da nije prebijeno, maltretirano ili silovano pre streljanja. Posle pogubljenja, svi leševi i odsečeni delovi tela bačeni su u krečanu. Marinkovićeva je zabeležila da su unutar krečane nađeni delovi tela: butne kosti, potkolenice, deo ramenjače sa izgorelim tkivom, ugljenisana šaka…

Izvor: Kurir