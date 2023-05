Vučić predlaže 10 mera uključujući pomeranje krivičnopravne odgovornosti sa 14 na 12 godina

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas jedan od najtežih dana u modernoj istoriji zemlje.

Predsednik Vučić je na konferenciji za novinare izrazio saučešće porodicama, roditeljima, braćama i sestrama, dekama i bakama ubijene dece, kao i deci i porodici ubijenog radnika obezbeđenja.

“Srbija je u tuzi ujedinjena i ona je tolika da ne pamtimo veću. Ali kada smo u tugi ujedinjeni moramo da sagledavamo uzroke, odgovornost svakog od nas, tražimo rešenja da nam se ovako nešto, ma koliko bilo nepredvidivo i neočekivano i da kažemo nikada više ne ponovi, što bi bilo najbolje. Ali živimo u svetu gde se broj takvih incidenata ne smanjuje”, rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je dodao da niko nije žurio sa izjavama.

“Želeli smo da sagledamo gde je sistem pogrešio, gde leži odgovornost svakog od nas, jer decu ne možemo da vratimo roditeljima”, rekao je predsednik Vučić.

Dečak koji je pucao je ”na posebnom mestu”, uhapšeni i otac i majka

Predsednik Vučić izjavio je da se dečak koji je danas pucao u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar trenutno nalazi na posebnom mestu i da će biti smešten u posebnom delu klinike za neuropsihijatriju.

“NJegov otac je uhapšen, kao vlasnik oružja, koje je očigledno nepropisno držao i čuvao, iako je imao sve neophodne dozvole. Privedena je i majka”, rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je dodao da dečak potiče iz ugledne i imućne porodice, kao i da mu je otac profesor i lekar.

“Pošto sam slušao i čitao razne priče kako se deca bore za opstanak, kao i roditelji, ovde je sve suprotno. Ovi ljudi su dobrostojeći, kao i najveći broj roditelja iz škole. Nemaju manja primanja od 300.000 dinara. U svakom smislu uzorni, krem de la krem, uzoran lekar i profesor, otac i majka”, rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je je ocenio da se ovaj “stravičan zločin” dogodio u “jednoj od tri najbolje škole u zemlji”.

Dodao je da je policija pre zločina “obavila svoj posao”, i da su i policajci bili na licu mesta jutros pre početka časova, kao i da je policajka koja je bila u školi svoj posao obavila “ne rutinski, već profesionalno”.

Predsednik Vučić je istakao da je ubijeni član obezbeđenja “bio prijatelj” sa dečakom koji je pucao.

“Razmenjivao je poruke sa dečakom družili su se. On je bio dobri duh ove škole, čuvao je i brinuo o deci”, rekao je predsednik Vučić.

Naveo je da je dečak u svojoj izjavi priznao da je “sve isplanirao”, ali da to “ne možete da objasnite nikome od onih koji su izgubili svoju decu”.

Predsednik Vučić je istakao da je “tragedija dovoljno velika”, i da “ne treba da izmišljamo” detalje.

“Nikad dečak nije pretio da će baciti bombu. On je mislio da baci molotovljev koktel kako bi sprečio ulaz u školu drugih, ali se uplašio pa je od toga odustao”, rekao je predsednik Vučić.

Društvo da promeni vrednosti i ponašanje, to je pitanje našeg opstanka

Predsednik Vučić izjavio je na konferenciji za medije povodom pucnjave u OŠ “Vladislav Ribnikar”, da je potrebno da društvo promeni vrednosti i svoj način ponašanja.

“To je pitanje za celo naše društvo. To je pitanje našeg opstanka. To je pitanje za celu naciju. Hoćemo li da budemo dovoljno odgovorni i ujedinjeni u tome da pokušamo da promenimo sebe i priznamo sopstvene greške”, rekao je predsednik Vučić.

Govoreći o odgovornosti televizija i medija, istakao je da ta deca ne gledaju televiziju.

“Niko od njih ne gleda televiziju. Oni su na internetu po ceo dan. Nemojte da se pravite naivni. Nemojte svi da žmurimo i da se pravimo naivni i da gledamo kako da iskoristimo za sebe, čak i tragedije”, poručio je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je naveo da je 13-godišnji dečak koji je jutros pucao tražio od svojih roditelja i škole da bude premešten iz jednog u drugi razred.

“Bio je najbolji učenik i svi su ga izbegavali. Tražio je premeštaj u drugo odeljenje gde je imao trojicu drugara. Dobro se snašao. Roditelji su mu bili zadovoljni”, rekao je predsednik Vučić i dodao da je K. K. naveo da su roditelji od njega samo tražili bolje rezultate.

U svom iskazu, rekao je predsednik Vučić, dečak je naveo da je slabije rezultate počeo da pokazuje kada se zaljubio, međutim i u novom odeljenju, niko nije hteo da ga prihvati.

“Onda je on, po sopstvenom priznanju, odlučio da počini monstruozni čin. To je pripremao. On je čekao dan i pripremao se za to. Bio je tri puta u streljani sa ocem, gađao je kružnu metu. Po sopstvenom priznanju, to mu se dopalo i bio je dobar strelac”, rekao je predsednik Vučić.

Govoreći o navodima da je K. K. bio žrtva vršnjačkog nasilja, predsednik Vučić je naveo da je dečak jedanput dobio ćušku u školi glume, te da je bio izuzetno ambiciozan, kao i njegovi roditelji.

“Onda se pitate, kako da vaspitavate decu? Šta da uradite? Svakom roditelju je danas palo na pamet koliko je puta pogrešio, terajući dete da uči više”, rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je istkao da je “ovo sve suprotno od klišea na koje smo navikli”.

“Niti je reč o nekome ko se borio za svoje roditelje i njihov status, niti o nekome ko nema da jede i pije. Imali su i imaju u izobilju”, rekao je predsednik Vučić.

Istakao je da u Beogradu postoje 331 škola i 142 policajca, te da će predložiti povećanje broja policajaca, ali da je nemoguće da svaka škola dobije policajca.

U slučaju današnje tragedije vidim dva problema

Predsednik Vučić rekao je da u slučaju tragedije koja se danas dogodila u osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” na Vračaru vidi dva problema.

“Jedan je odnos u porodici, šta radi dete u streljani i kako je bilo moguće da on puca u streljani. Drugo – problem je da po šemi koju je nacrtao dečak vidite da je on igrao neku vrstu igrica. U tim igricama oni imaju više života. Vi vidite da kod njega nema kajanja, vidite da on ne razume šta je učinio, jer misli da je za deo njih na društvenim mrežama postao heroj od dečaka, zato što je ovim bio bolji od ostalih. On je zadovoljan jer je za neke postao heroj”, rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da ubijenu decu ništa ne može da vrati, ali da će izneti nekoliko predloga za novu nacionalnu strategiju.

“Mi decu da vratimo ne možemo, ali možemo da pokušamo i da nikad nećemo znati jesmo li uspeli u tome ili ne, bar neku novu nacionalnu strategiju da rešimo”, rekao je predsednik Vučić.

U slučaju K.K. nadležne državne institucije uradile svoj posao

Predsednik Vučić rekao je da su državne institucije u slučaju K.K. koji je u OŠ “Vladislav Ribnikar” ubio osmoro dece i službenika obezbeđenja, reagovale na vreme i uradile svoj posao.

“Bezbroj detalja smo saznali. Pronađeno je 57 čaura i šest metaka. Četiri okvira od 18 metaka. Otac mu je počasni član jedne streljane. Odlično je gađao u toj streljani na stadionu. Veoma ugledni roditelji”, rekao je predsednik Vučić.

Dodao je da je 7.6.2021. godine, dostavljen formular za registraciju sumnje na zlostavljanje i zanemarivanje u okviru zdravstvene ustanove Univerzitetske dečje klinike Tiršova sa prijavom sumnje za zlostavljanje i zanemarivanje dece, u kome stoji da je maloletni K.K. u školi glume zadobio udarac laktom u donju usnu i gde je bila prisutna pri pregledu manja vatrokontuzna rana.

“Dodali su da maloletni K.K nije gubio svest niti povraćao i da je u vezi sa tim obaveštena policija i analiza kompletna urađena. Maloletni K.K je u razgovoru sa stručnom službom pokazao samostalnost u iznošenju svog mišljenja dovoljno zrelu za svoje godine”, rekao je predsednik Vučić citirajući izveštaj analize.

Naglasio je da u analizi stoji da je K.K. pokazao visok nivo aspiracije, da je pokazao da ima razvijene radne navike, da voli da uči i saznaje i istražuje nešto novo.

“Motivisan je za usvajanje novih znanja. Zanima ga astrofizika, fizika, robotika, biologija. Ima pozitivan odnos prema sopstvenoj budućnosti. Sebe vidi kao budućeg astrofizičara. Svoju aspiraciju planira da ostvari kroz pozitivne životne orijentacije. Učio je karate u klubu sa pet godina”, rekao je predsednik Vučić.

Nemoguće je da niko ne odgovara u vezi pucnjave

Predsednik Vučić izjavio je da je “nemoguće da niko ne odgovara” u vezi sa pucnjavom u OŠ “Vladislav Ribnikar” na Vračaru, i da to neće “proći tek tako”.

“Postoji tu krivično delo izazivanja opšte opasnosti, ali ne bih ja o tome, to je za MUP. Ali pošto mi Srbi uvek tražimo krivca i krv, ne preispitujući sebe gde smo to svi pogrešili, i šta kod sebe treba da menjamo, pa nas to nekako dovodi do pogrešnih zaključaka”, rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je dodao da je zbog toga predložio 10 mera, i da će biti dobro “ako i pet bude usvojeno”.

Istakao je da bi bilo drugačije da je zločin počinio neko ko “ima 50 ili više godina, jer bi onda moglo da se kaže da je mnogo gledao rijalitije”, ali da je ovde reč o detetu.

“Deca ne gledaju televiziju. To njih ne interesuje, to je uređaj koji je za njih ukras za kuću. Nama su najpopularnije grupe koje pričaju o ubistvima i glupostima. Kad kažem nama, nije to samo kod nas, toga imate svake nedelje u drugim zemljama, SAD, Rusiji, Novom Zelandu, i drugim zemljama”, rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je naveo da “smo postali deo globalnog sveta”, i to “ne samo u dobrim, već i u najgorim stvarima”, pa da zato “treba da se preispitamo šta i kako”.

Ružić je rekao da je spreman da podnese ostavku, ali to je na njemu

Predsednik Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara o odgovornosti ministra prosvete za jutrošnju pucnjavu, rekao da svako može da govori o sopstvenoj odgovornosti.

“Danas je Branko Ružić govorio da je spreman da podnese ostavku, ali to je na njemu i Ani Brnabić”, naveo je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je istakao da sa ministrom prosvete nema blizak odnos, ali da ne voli da se iživljava na ljudima kada je to “relativno lako”.

“Trudim se da budem objektivan i pošten i da sagledam, ima li tu njegove krivice ili ne, a tek onda da vidimo dalje”, rekao je predsednik Vučić.

Govoreći o tome što je trodnevna žalost proglašena tek od petka, predsednik je naveo da je to urađeno jer se nije znalo kada će biti završeni razgovori sa roditeljima i kada će tužilac završiti posao.

“Žalićemo i danas i sutra, i u petak, i u ponedeljak, i u utorak. Sećaćemo se ovoga godinama. Kao što se sećamo masakra u Jabukovcu 2010. godine i Ivanči 2013. godine, uvek se pitajući šta je to što u ljudima probudi zver”, rekao je predsednik Vučić.

“Nismo naučili ni da žalimo, a da u stvari ne žalimo sebe i da opet, kada žalimo, nismo protiv nekoga”, naveo je predsednik Vučić.

Predlažem da se krivičnopravna odgovornost spusti sa 14 na 12 godina

Predsednik Vučić je nakon ubistva koje se dogodilo u osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar”, predložio izmene zakona zahvaljujući kojima bi se krivično pravna odgovornost spustila sa 14 na 12 godina.

Predsednik Vučić je u obraćanju javnosti pozvao Vladu da razmisli i nadležne članove da razgovaraju sa najboljim pravnicima kako bi se, uz poštovanje evropskih i međunarodnih standarda starosna granica za krivično pravnu odgovornost spustila sa 14 na 12 godina.

Kako je rekao, to je predložio jer danas zrelost nastupa ranije, kao i fizička snaga, zbog čega je moguće da i mlađa deca počine ubistva, poput današnjeg.

Dodao je da je to predložio i zato što postoji bojazan da je dečak znao da ne može biti krivično odgovoran.

“To decidno nije rečeno, ali postoji mogućnost da je mali dečak znao, iz razgovora koji je obavljen sa njim”, rekao je predsednik Vučić i dodao da veruje da će se oko tog njegovog šestog predloga lomiti koplja.

Predsednik Vučić je predložio da se u naredne dve godine uvede moratorijum za izdavanje, držanje i nošenje oružja, kao i da se izvrši revizija svih izdatih dozvola za držanje oružja.

Predložio je i da se izvrši kontrola načina držanja oružja i da se posebno kontroliše da li se oružje čuva odvojeno od municije.

Prema njegovim rečima, važno je da se izvrši kontrola rada svih streljana u Srbiji i da se zabrani pristup maloletnicima, kao i da se vidi da li mlađi od 18 godina imaju pristup. Predsednik Vučić je predložio i propisivanje krivičnopravne odgovornosti za sve koji omogućuju maloletnicima da dođu u kontakt sa vatrenim oružjem i da njime rukuju. Dodao je da deo tih odredbi postoji, ali da možda neke nisu precizne, neke su nedovoljno jasne, sa nedovoljno jasnim sankcijama.

Jedan od predloga predsednika odnosio se na medije i programe u kojima se ističe nasilje, koje može da našteti fizičkom i mentalnom razvoju maloletnika.

Potrebno je, kako je dodao, uvesti i šestomesečne obavezne testove na narkotike u školama.

“To su moji predlozi, vi ste ti koji donosite konačnu odluku, na kraju će mi roditelji biti zahvalni, jer ćemo moći na vreme da reagujemo”, rekao je predsednik Vučić.

Kao važan predlog istakao je i formiranje posebnih službi za vršnjačko nasilje koje će propisno reagovati, ali i pristup sajtovima Dark.net koji savetuju kako da se nabavi oružje, droga, kako da se neko ubije.

Dodao je i da smo sve ovo uradili, ovo danas teško da bi bilo sprečeno.

Ovo je toliko drugačiji i poseban slučaj, da ne znam ni kako ni šta još mogu da kažem, dodao je predsednik Vučić i naglasio da je još potrebno da se zbrine sestra ubice.

“Moramo mlađu sestru ubice da sačuvamo, za koju svi imaju reči hvale, i da se izborimo protiv kopiketa da nam se ne ponovi, a već je jedan učenik u Vojvodini poželeo da uradi isto”, rekao je predsednik Vučić.

Mnogo toga dobrog došlo je sa Zapada, ali i neke stvari koje nisu dobre

Predsednik Vučić rekao je da je mnogo toga dobrog došlo sa Zapada, ali su došle i stvari koje nisu tako dobre.

“Ja ne mogu na neozbiljan način da slušam šta ljudi govore, osim što moram da pitam je li onda i to što se u Rusiji dogodilo bio deo zapadnih vrednosti. A tamo se gotovo istovetan slučaj dogodio kao i ovde. Sa nešto više žrtava”, rekao je predsednik Vučić odgovarajući na pitanje medija da neki navode da su stvari koje dolaze sa Zapada uzrok masakra u OŠ “Vladislav Ribnikar”.

Dodao je da, kada je u pitanju odnos prema modernim tehnologijama i razvoju softvera, Srbija mora da bude najuspešnija u “ovom delu Evrope”.

“I po izvozu IKT usluga, softvera moramo da budemo najuspešniji. Ali da li postoji neki problem u tome što nam deca ne igraju fudbal, odbojku, košarku? Mi gradimo terene koji su prazni. DŽabe ih gradimo. Nema dece da tu igraju zato što svi, “drndaju” telefone. I tu ima dobrih sadržaja, ali ima i katastrofalnog sadržaja”, rekao je predsednik Vučić.

Naveo je da je upravo zato predložio da dostupnost sajtovima koji promovišu ubistva budu ograničena.

“Strukturalno i suštinski ne smemo da zadiremo u slobodu ljudi, ali neke granice razaranje tradicionalnog tkiva moraju da postoje. Iako nisam u potpunosti saglasan, spreman sam da otvorimo u tu vrstu rasprave o vrednostima kojima smo izloženi svakoga dana”, rekao je predsednik Vučić.

Dodao je da je potrebno analizirati ovaj događaj i kako bi se ustanovilo šta je pravi problem.

Naglasio je da se u Srbiji dve godine nije dogodilo “mafijaško ubistvo”.

“Mi smo jedna od najsigurnijih, najbezbednijih država u Evropi. I onda vam se dogodi ovakva tragedija. Ko je kriv za ubistvo u Ivanči, ko je kriv za ubistvo u Jabukovcu. Nasilje? To su stvari koje se dešavaju, ali je problem kada su u pitanju deca”, rekao je predsednik Vučić.