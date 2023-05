Vučić za RTS: Šansa građanima da sami predaju nelegalno oružje, posle toga stroge kazne

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže za RTS da će biti donet niz novih mera kako bi se predupredili stravični događaji sa kojima se Srbija suočila prethodnih dana. Najavljuje da će od sutra biti pojačane policijske patrole kod škola i tržnih centara i ističe da će policajci u školama biti dobro naoružani i spremni da odgovore. Кaže da ga je Branko Ružić obavestio o ostavci i najavljuje zanimljive političke događaje do kraja maja.

Biće zanimljivih političkih događaja do kraja maja

“Pre toga moramo da sačuvamo stabilnost zemlje, to je osnovna stvar i prioritet. To je suština. Nismo mi ovde da bismo brinuli o sebi i svojim foteljama, mi smo ovde da bismo čuvali zemlju i da bi Srbija mogla da ide napred”, istakao je Vučić.

Naglašava da od sutra moramo da počnemo da radimo i deca da idu u školu.

“Moramo da živimo slobodno i da preduzimamo mere”, kaže Vučić.

“Brinite građani Srbije kako ćemo to sa društvenim mrežama da rešimo”

Navodi da je to što će pokazati na Jutjubu.

“Ovaj mali dečak je to pratio, imamo dokaze. Videćete, neverovatno, kao da je indigom preslikano ono što je on napravio. Da biste dokazali krivicu za ubistvo morate da pokažete direktnu uzročnu vezu. Zato sve te priče o rijalitijima, a mnogo opasnije stvari se valjaju iza brega, posebno što deca ne gledaju te televizije. I o tome smo spremni da razgovaramo, i o svemu drugom”, naveo je Vučić.

Ružić me je obavestio o ostavci

Predsednik Vučić izjavio je da ne želi da govori o ostavci ministra prosvete Branka Ružića.

“On me je obavestio, poslao poruku i razgovarao sam sa njim. Do kraja meseca preduzećemo važne političke korake”, kazao je predsednik Vučić.

Hoćete naše ostavke – razgovaraćemo

Predsednik je rekao da kad god se desi da neko treba da bude zaslužan za nešto, da nije to Vučić, da su za to svi zaslužni, a da kad je neko kriv, krivac je samo jedan.

“Skoro 11 godina dajem sve od sebe, 11 godina se borim. Кad god je bilo koja kritična situacija, mi danas živimo u teškom geopolitičkom okruženju. Za tri dana će glavne vesti biti ponovo Кosovo i Metohija, jer znam kakvi problemi nam slede. I mnogi drugi, sa potencijalno mnogo veći brojem muka sa kojima ćemo da se suočavamo nego što je čak i ova stravična tragedija od pre četiri, pet dana. Neko će morati i te probleme da rešava”, istakao je Vučić.

Naveo je i da je 11 godina “dao sve od sebe da ne ukrade ni dinar, da se ne obogati ni na koji način i da uradi sve što može za svoju zemlju”.

“Patio za svakom izgubljenom prilikom za bezbroj problema. Pošto sam ja kriv za to, niste bili vi krivi kad je bilo ovo u Jabukovcu, niste bili krivi kad je bilo u Leskovcu, niste bili krivi i podnosili ostavku kad je bilo u Ivanči. Nema problema. Hoćete naše ostavke, razgovaraćemo. Ja danas to neću reći, jer hoću da sačuvam i mir u zemlji i stabilnost, a neodgovorni ljudi dobiće svoj odgovor baš onakav kakav zaslužuju”, rekao je Vučić.

Dodao je da je ponosan na brigu, trud, rad i rezultate u proteklih 11 godina i na to što se nije sklanjao kada su bili suočeni sa najtežim tragedijama.

Napomenuo je da će sutra da pokaže naciji koliko na društvenim mrežama ima sadržaja sa milionima pregleda u kojima se navodi kako “hejteri treba da budu ubijeni”.

“Ubica je baš bio pratilac tog jednog. Hoćete da uhapsimo tog čoveka odmah i osudimo na 15 godina, jer je ovaj čovek pokazao kako ubija. Ovaj drugi je pričao gluposti neke o svojim starim danima i ne znam čemu sve, a ovaj mali ga je pratio na društvenim mrežama. Imamo dokaze za to”, rekao je Vučić.

Upitao je gde je granica kada se govori o ograničavanju društvenih mreža i drugih sadržaja.

“Ako nekom pustite film. Izigravao sam, glumio sam Valtera, zato sam uzeo šmajser, pa sam pucao po svima. O čemu govorite, kakve to veze ima što neko uzme automat pa puca po nekome zato što mu je idol ne znam ko i šta već. To je traženje Lajbnicovog dovoljnog razloga kod ljudi koji nisu u stanju da budu dovoljno ni fer prema sebi ni svom okruženju, pa da kažu ovo su stvari užasne koje se dešavaju”, istakao je Vučić.

Sutra ću govoriti o dodatnim političkim merama

Predsednik Vučić istakao je da neće govoriti o politici, ali da će se sutra videti i dodatne političke mere koje ćemo biti preduzete.

“Dan nakon što se nešto dogodi pozivate na proteste, to je toliko pogrešno, to vam govorim ne kao lider neke političke stranke još malo vremena, to se ne radi nigde u svetu. Razmislite šta ćemo u budućnosti da imamo kada nam se bilo kakva tragedija bude dogodila”, kazao je predsednik.

Policajci u školama će smanjiti vršnjačko nasilje

Predsednik Vučić je rekao da se monstruozne stvari se dešavaju svuda u svetu. “Mi smo imali te slučajeve u našoj zemlji. U Americi ste imali 190 masovnih ubistava, više nego što je proteklo dana u ovoj godini“, kazao je Vučić.

Кaže da sada “moramo da vidimo šta je to što je moguće da sebe i decu obezbedimo što više“.

“Ovde je tragedija posebna jer je mnogo dece stradalo. Moramo da napravimo mere i da reagujemo i kao društvo i kao država. Imaćemo povećan broj pedagoga. Sve mere koje predlažu, a koje ne isključuju jedna drugu prihvatićemo“, naglasio je predsednik.

Policajci u školama će, kaže, smanjiti nivo vršnjačkog nasilja, naša je procena za 70 do 80 procenata, naglasio je Vučić.

Od sutra pojačane patrole kod škola i tržnih centara

Govoreći o patrolama oko škola i tržnih centara, Vučić je rekao da će sve da se pojača od sutra, posebno u prvom trenutku kada razne psihopate misle da je njihov trenutak došao.

“Ja samo molim ljude da nam lažno ne prijavljuju kao državi. Ubismo svoju policiju. Ti ljudi rade danonoćno. Možete misliti kakav je pakao na društvenim mrežama gde svaki ludak koji pomisli da treba da dobije neki lajk, kao ono dete iz okoline Pančeva što je podržalo monstrum-ubicu iz ove škole. Što si to uradila? Pa zbog pregleda, to je odgovor”, rekao je Vučić.

Vučić je naveo da su spremni da razgovaraju i o КD vratima u školama, ali i upitao da li će se uvoditi takva vrata i u tržne centre i na druga mesta.

“Za nas nije problem da kupimo КD vrata za svih 1.800 škola, koliko god da košta, Srbija ima novca, ako će to biti dodatna psihološka sigurnost za roditelje i decu”, istakao je predsednik Srbije.

Osobe sa dozvolom za oružje biće kontrolisane najmanje jedanput godišnje

Predsednik je rekao da se prvi put uvodi obaveza za ljude koji imaju dozvolu za oružje.

“Lepo što neko misli da ti imaš pravo da imaš dozvolu, čak i ako ostane 50.000 ljudi sa dozvolom. I tih 50.000 ljudi biće kontrolisano najmanje jedanput godišnje. U trenutku kada budu dobili poziv moraju da se jave u roku od 48 sati. Ili će neko da bane kod njih da to pokuša. Da vidimo da li ste osetljivi, da li ste koristili narkotike, što će važiti i za lovce”, naveo je Vučić.

Dodao je da se time sprečava da oni koji su potpuno neuračunljivi u nekom trenutku mogu da počine masakr.

Napomenuo je da se neće nikome tolerisati ukoliko ne preda oružje od 8. maja do 8. juna.

Poručio je da će policajci u školama biti dobro naoružani i dobro opremljeni i spremni da odgovore.

Biće doneto još mera

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će biti doneto još veoma oštrih mera, kako bi se predupredila mogućnost da se ponove masovni zločini kojima smo svedočili protekle sedmice.

Građanima je data prilika da u narednih mesec dana sami predaju nelegalno oružje bez posledica, a posle tog roka suočiće se sa strogim kaznama.

“Juče smo između Кrnjače i Ovče pronašli više automatskih pušaka, 650 metaka municije bačeno. Molim samo ljude da odu u policijsku stanicu i ostave to”, kazao je predsednik Vučić.

Vučić kaže da vlast od građana očekuje odgovornost i da se na taj način prikupe “milioni metaka”.

Posle isteka mesec dana, skupštini će biti predložene zakonske izmene kojima će biti pooštrene kazne za nelegalno držanje oružja, a posle toga, kako je rekao, “policija upada”.

“Ako vam se isplati da zbog tri metka dobijete pet, deset ili 15 godina robije, nema problema, onda to uradite sebi“, rekao je Vučić i napomenuo da posle pomenutog roka nikakvi izgovori neće biti uvažavani.

Izvor:RTS