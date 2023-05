AUDICIJA “UVERTIRE” ZA MUZIČKI FESTIVAL DEČIJE PESME 13.MAJA

Muzičko-edukativna radionica “Uvertira“ organizuje 4. Muzički festival dečije

pesme „Uvertira“ gde će deca pevati dečije pesme. Nakon tri uspešna festivala ( 2017.,

2018., i 2019. godine) sa preko 350 učesnika iz Kraljeva, Trstenika, Vrnjačke Banje,

Kruševca…, tradicija pevanja dečije muzike u Kraljevu se nastavlja i ove godine.

Ovogodišnji festival će biti deo Festivala umetnosti „Maglič“ koji organizuje

Kulturni centar „Ribnica“, a finalno veče će biti organizovano na Trgu srpskih

ratnika u Kraljevu u junu mesecu 2023. godine. Festival je namenjen deci od 4 do 14 godina .

Kategorije na 4. Muzičkom festivalu dečijih pesama su sledeće:

– Deca uzrasta od 4 godina do I razreda osnovne škole

– Deca uzrasta od I do IV razreda osnovne škole

– Deca uzrasta od V do VIII razreda osnovne škole

Prijavljivanje, audicija i priprema učesnika za finale je besplatna. Na nama je velika odgovornost, a vi ste tu da nam pomognete da izaberemo najboljeg!

Audicija će biti održana 13.05.2023. godine u prostorijama Muzičko-edukativne radionice “Uvertira“, ulica Cara Lazara br. 21 u Kraljevu od 12 sati.

Prijave možete uzeti lično u radionici „Uvertira“ svakog radnog dana od 16:00 do 20:00

ili preuzeti sa naše Facebook stranice https://www.facebook.com/muzickoedukativnaradionica.uvertira.

Prijave možete doneti svakog radnog dana u prostorije Muzičko-edukativne

radionice “Uvertira”, najkasnije do 12.05.2023. godine. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na naš broj telefona 060/6663301 ili putem e-mejla uvertirakv@gmail.com

Želimo da zajedničkim snagama vratimo dečiju muziku tamo gde joj je i mesto, među decom!