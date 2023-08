STIŽU VREMENSKE NEPOGODE U SRBIJU, UPOZORAVA RHMZ

Sektor za vanredne situacije prosledilo je saopštenje RHMZ koji je uputio upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode i značajnu promenu vremena za 4. i 5.avgust.

Večeras na severu i zapadu lokalna pojava jakih pljuskova sa grmljavinom i gradom a sutra u celoj zemlji veoma nestabilno vreme sa kišom, jakim pljuskovima, grmljavinom, ponegde i sa gradom, naročito posle podne i uveče kada se očekuju padavine u količini od 20 do 40 mm, lokalno i do 70mm.

Temperatura će biti u padu: sutra za oko 5 do 8 stepeni i u većini mesta kretaće se od 25 do 32 stepena, osim na jugu i istoku, gde će i dalje biti veoma toplo, do 35 stepeni, a u nedelju i početkom sledeće sedmice u svim predelima osetno svežije.

U saopštenju se navodi i sledeće:

Imajući u vidu napred navedenu prognozu, sa ovom predviđenom količinom padavina može se očekivati mogućnost pojave poplava i prouzrokovanje šteta u vezi sa poplavama, problemi u vezi sa svim aktivnostima poljoprivredne proizvodnje, problemi u saobraćaju, pojava odrona i klizišta kao i uticaj na bezbednost ljudi i životinja, dok lokalna pojava grmljavina sa gradom predstavlja rizik od udara groma, probleme u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju, rizik od iniciranja pojave vatre i drugo, napominje se u saopštenju RHMZ i odeljenja za vanredne situacije.