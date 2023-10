Raspisan Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ u 2023. godini

Nacionalna služba za zapošljavanje je 10.10.2023. godine raspisala Javni poziv za

realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ, koji će biti

realizovan kroz četiri faze.

Prva faza je namenjena isključivo poslodavcima, koji će od 10.10. do 31.10.2023.

godine moći da se prijave za učešće u programu na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Pristup portalu „Moja prva plata“ kao i prijavljivanje poslodavaca za učešće u

programu „Moja prva plata“ biće omogućeni 10. oktobra 2023. godine posle 14

časova.

Druga faza je namenjena nezaposlenim licima, koja će za učešće u programu moći da se

prijave od 06.11. do 24.11.2023. godine, takođe na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Treća faza programa odnosiće se na izbor kandidata od strane poslodavaca.

Poslodavci će imati mogućnost da vrše proces selekcije prijavljenih kandidata od

samog početka njihovog prijavljivanja, a povezivanje (konačan izbor) kandidata će

poslodavci obaviti u periodu od 27.11. do 08.12.2023. godine.

U roku od 7 dana od dana konačnog izbora kandidata, na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs

biće objavljena lista oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata.

Četvrta faza realizacije programa podrazumevaće potpisivanje trojnog ugovora između

Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata, i početak

osposobljavanja nezaposlenih lica biće u periodu od 01. januara do 15. januara 2024.

godine.

Planirano je da se u program „Moja prva plata“ u novom ciklusu uključi do 10.000 mladih

starosti do 30 godina, sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva. Program

će se sprovoditi kod poslodavca, u privatnom i javnom sektoru, u trajanju od 9 meseci, a

realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa.

Tokom trajanja programa, Nacionalna služba za zapošljavanje će na mesečnom nivou

isplaćivati mladima sa srednjim obrazovanjem novčanu naknadu u iznosu od 28.000

dinara, dok će mladima sa visokim obrazovanjem isplaćivati 34.000 dinara, uz uplatu

doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu

na konkretnim poslovima kod poslodavca, u cilju sticanja znanja, veština i

kompetencija za rad, kako bi na taj način povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje.

Javni poziv za ovogodišnji program „Moja prva plata“ i sve informacije o programu

nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje (www.nsz.gov.rs), kao i sajtu Moja