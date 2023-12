Odgovor Darka Glišića nasilniku Ivanu Matoviću

Pošto nemam društvene mreže, zamolio sam saborca i prijatelja Predraga Terzića, da na svojim profilima objavi moj odgovor na ponovo objavljene laži Ivana Matovića, dokazanog nasilnika i lažova.

Ivane Matoviću, u daljem tekstu Nasilnik, opet si imao izliv laži i gluposti.

Ajde saberi se, pa nam reci jesam li te ja zvao ili te neko u moje ime zvao.

Ako sam te ja zvao, kaži sa kog broja sam to učinio, a ako je neko drugi, kaži Nasilniče ko je to!

Ti i ja znamo da lažeš, omiljeni naš opozicionaru.

Jer da jesam, istog sekunda bi ti mlatarao sa tim a ne dva sata pred izbornu tišinu.

I dogovori se više sa datumima, jel to bilo krajem novembra kako si prvobitno tvrdio ili krajem oktobra, kako ti je rekla naknadna pamet.

Meni je važno da si saglasan oko datuma 1. mart 2015.

Ulica Karađorđeva, oko 18 sati.

SRAM TE BILO zbog toga.

Umesto da me pohvališ kako to nisam nikad zloupotrebio iako imam svaki dokumet u vezi tog događaja u rukama, ti me optužuješ da te proganjam.

Nisam i neću kao ti da pravim lažne profile i uništavam ljudima živote, a znaš koliko si nesreće naneo mnogim Kraljevčanima svojim lažima i bljuvotinama koje si na taj način iznosio.

Jel dovoljno samo da te podsetim na Salalajku?

Ja tvoje laži, Nasilniče, demantujem nakon izbora, i tvoju sramotu nisam koristio u kampanji.

Jasno je svima da je moj motiv istina, a ne laž kao tebi.

A i želim da te sačuvam kao omiljenog opozicionara, jer dok je tebe i tvoje bahatosti, ostala Kv opozicija nema teoretskih šansi za uspeh.

Kad budeš prestao da mrziš, možda nešto i uspeš u politici.

Istine radi, ne mrziš ti SNS najviše, Voštinić je ubedljivo ispred nas.

Jel treba i za to da iznosim dokaze?

Karma je čudo, Ivane.

Do juče su tebi neke moje ,,stranačke kolege” prenosile o čemu razgovaramo na sastancima, a sada meni tvoji najbliži saradnici vaše razgovore.

Razlika je u tome što ću ja ove moje, koliko u januaru, da ti pošaljem, da te ,,pojačaju”.

A te tvoje neću da primim, jer izdajnik, bez obzira na veru, naciju i stranačku pripadnost, na kraju je samo odvratni izdajnik.

Ja nemam stomak za takve, a ti se sa njima ljubi u usta kao sa onim konjem što si uradio.

Stvarno ne znam da li si tajkun ili šiptarski lobista, možda nisi, a možda i jesi.

Ali provereno znam da si lažov i siledžija.

I na samom kraju, da ti kažem par reči i oko tvoje tvrdnje da sam ,,moćan” .

Moćni smo onoliko koliko poštujemo svoju porodicu, svoje žene, pre svega jer su nam one podarile potomstvo.

Ako je po tome, jesam, jer ja njima za najveću radost koju su mi priuštile u životu, a to su deca, svaku stopu ljubim .

A ti Nasilniče …?

s r

Darko Glišić