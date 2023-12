Obraćanje Darka Glišića nasilniku i lažovu Ivanu Matoviću

Ivane, srećo naša opoziciona.

Nemoj da misliš da sam zaboravio da te podsetim na tvoje laži, radim svaki dan, čak i danas ali evo ugrabih malo vremena.

DAKLE LAŽOVČINO, KAD SAM TE JA TO ZVAO, SA KOG BROJA I AKO JE NEKO DRUGI U MOJE IME, KAŽI KO JE TO NASILNIČE!

Misliš da ću prestati da te podsećam na tvoje izmišljotine?

Svaki dan ću da te pitam, sve dok ne priznaš da si lažov.

Da si nasilnik to ne moraš da priznaješ, to znamo ti i ja pouzdano.

Nagnječenje mekog tkiva jagodičnog dela lica je jedna od nanetih povreda …

I to kome!?!?

Pa sram te bilo po 100 puta.

I ti ćeš za nekog da govoriš da je ološ.

Ali šta sve govoriš za Voštinića, većinsku Srbiju ne treba da iznenadi što si je nazvao ološem.

Znam da si nervozan, to je zato što si uhvaćen u laži, ali dobra stvar je što sad otkrivaš iza kojih sve profila stojiš.

Mani se virtuelnog sveta nasilniče, suoči se sa realnošću.

Izgubili ste izbore u Kraljevu tvojom krivicom, jer si alav kabadahija.

Vidim da si pominjao opštinu u kojoj živim, je l` to neka moda sad da se ljudi dele po tome gde žive?

I to u danu kad sam otvorio McDonald`s restoran.

Za razliku od tebe, ja ne delim ljude, slobodno svrati na Big mek.

Znam da imaš kompleks kad čuješ reči Big i mek, ali ja mislim na obrok, opusti se.

Srećna Nova godina svim građanima Kraljeva, dobro zdravlje i uspeh želim.

A mene Ivane, ljubavi naša opoziciona, eto za par dana, da te podsetim da si dužan neke odgovore 😉

Izvor: FB stranica dr Predrag Terzić