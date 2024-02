Da film “Nedelja” ruši sve rekorde gledanosti, govori i podatak da je samo u Kraljevu, do sada, ovaj film pogledalo više od 6 000 gledalaca. To je razlog što je prikazivanje produženo do srede, 7. februara, a u “Kvartu” kažu da će ovo domaće ostvarenje biti na repertoaru dok god bude interesovanja publike. Kakav je ovonedeljni repertoar, pogledajte u prilogu.