SKANDAL: Šolakovim i Đilasovim medijima SRBIJA KRIVA što je bombardovana, a NATO PILOTI HEROJI zbog agresije! Sramota kakva se ne pamti

Opozicioni mediji su na krajnje sraman i skandalozan način obeležili godišnjicu NATO agresije nad SRJ.

To se jasno može videti po naslovima i sadržajima, koji su na taj datum koji srpska istorija tragično pamti, osvanuli u Đilasovim i Šolakovim medijima.

Između ostalog, Igor Božić koji je programski direktor na N1 optužio je Srbiju da je kriva za bombardovanje.

– Kada pogledate ko čini vlast u Srbiji trenutno, dakle to su isti ljudi koji su pripadali strankama koje su svojom politikom dovele do toga što se dogodilo 1999. – rekao je on tvrdeći da je Srbija odgovorna za to što je bombardovana pre 25 godina!

Izvor : SrbijaDanas