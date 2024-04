Startap vikend na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku – 20. i 21. april

Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, 20. i 21. aprila, održaće se Startap vikend, organizovan sa ciljem da mladim ljudima pruži priliku da steknu važna znanja i veštine neophodne za razvoj svojih ideja i rešenja.

Ovaj događaj ima za cilj da pomogne učesnicima da se upoznaju sa procesom stvaranja startapa I svim aspektima koji to obuhvataju. Kroz predavanja i radionice iz oblasti preduzetništva i startapa, rada u timu i rešavanja realnih problema, učesnici će imati priliku da nauče kako da odrede tržište i otkriju korisnike za svoj proizvod, kao i kako da prezentuju svoje ideje pred stručnjacima. Ovo je odlična prilika za mlade da se oprobaju u svetu inovacionog preduzetništva, steknu vredna znanja i veštine, i predstave svoje ideje stručnjacima iz različitih oblasti.

Startap vikend je organizovan u saradnji sa Inovacionim inkubatorom Fakulteta tehničkih

nauka u Čačku, Naučno tehnološkim parkom Čačak, Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, i partnerskim organizacijama: Inicijativa „Digitalna Srbija“ uz podršku USAID-a, ICT Hub-a, PwC i GARAŽA by Tenderly.

Ne propustite šansu da učestvujete na ovom događaju i razvijate ideje koju mogu biti pretvorene u uspešne startap kompanije! Prijave su otvorene do 17. aprila, a zainteresovani pojedinci ili oformljeni timovi se mogu prijaviti putem linka: https://forms.gle/64NB3iDiSMdFtyVCA

Dodatne informacije se nalaze na sajtu Fakulteta tehničkih nauka u Čačku.