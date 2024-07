Vučić: Ulažemo velika sredstva u razvoj Niša, hvala EU na pomoći

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas na početku izgradnje železničke obilaznice oko Niša da država ulaže velka sredstva u razvoj tog grada i zahvalio EU na novčanoj pomoći za taj projekat koja čine 21 odsto.

On je rekao da će razvoj železničkog saobraćaja da podigne Niš, ali i celu Srbiju.

Vučić je zamolio šefa Delegacije EU Emanuelea Žiofrea, koji je prisustvovao početku radova, da se ubrzaju procedure u vezi sa finansiranjem gradnje brze pruge od Beograda do Niša.

“Molim vas da ako možete da ubrzate i da što pre završimo tender”, rekao je Vučić. On je istakao da kada budemo imali brzu prugu od Beograda do Niša da će se mnogo brže putovati prema Grčkoj i Turskoj. Putovaće se železnicom od Beograda do Niša sat i 40 minuta, a od Budimpešte do Niša samo četiri i po sata. Vučić je dodao da je sada kada je dolazio do Niša video da je baš velika gužva na autoputa i da je ima puno vozila u tranzitu. Objašnjavajući Žiofreu istorijat pruge Beograd-Niš Vučić je rekao da je Srbija nakon Berlinskog kongresa 1878. godine preuzela obavezu da izgradi prugu, ali da je izgradnja doživela veliki otpor u Srbiji, jer je taj projekat doživljavan kao antipravoslavan. “Kralj Milan je bio i ubedljiv i odlučan da je izgradi i uspeo je da to uradi za tri godine. Radovi su počeli jula 1881. godine i završeni su 1884”, rekao je Vučić. Vučić je rekao Žiofreu rekao da je video da sredstva EU za železničku stanicu iznose oko 34,4 miliona evra i pitao da li bi mogli da daju i malo više – 37 miliona evra. “Ovo su toliko velika ulaganja u Niš, koliko sam video 16 milijardi i nešto je budžet Niša i puno znači što država obebezđuje oko 130 miliona evra. Predsednik je rekao da se Niš ubrzano razvija i da je kada je avio saobraćaj u pitanju pre samo 10 godina imao 28.000 putnika, sad ima 450.000 putnika godišnje. Naglasio je da će sa EU biti vođeni razgovori kako bi se uradila i deonica pruge od Niša do Preševa. “Nama onda ostaje samo sa Severnom Makedonijom da razgovaramo. Posle toga ćemo do Soluna i Atine da stižemo neverovatnim brzinama”, rekao je Vučić. Predsednik je rekao da je za njega i za Vladu Srbije pruga Beograd-Niš jedan od najvažnijih projekata. “Mi o tome smo pričali sa Evropljanima godinama. I onda kad su nam rekli da će da nam daju 600 miliona evra poklon, onda sam ja rekao super idemo da radimo. Ali to će biti, to je nova Srbija, to je drugačija Srbija, to je sve ono o čemu sanjamo”, rekao je Vučić. On je podsetio da je Expo biti održan 2027 godine i da bi bilo dobro da pruga bude gotova do 2027. godine. “Tada neće biti moguće da se stigne bez dva i po sata automobilom. Jer je sve veći broj vozila, tako da će svi da koriste prugu”, rekao je Vučić. Predsednik Srbije je rekao da će železnička obilaznica biti za brzinu vozova do 160 km na sat i da je deo pruge Niš-Dimitrovgrad. Podsetio je da se radi deonica i do Brestovca duga 23 kilometara. “Ostaje nam prema Leskovcu i Vranju da završimo, idemo da izgradimo kompletnu prugu Niš-Beograd. Završavamo sad Novi Sad-Subotica, čitav ovaj deo od 108 km i kada to završimo, a mislimo da završimo za tri i po do četiri godine maksimalno, onda ćemo da imamo nešto što je neverovatno, nešto što nismo ni sanjali da je moguće da imamo”, rekao je on. Dodao je da je ideja da se radi deo od Pančeva do Subotice, plus Vrbas-Sombor 53 km. “Sa Evropljenima ćemo da nastavimo pregovore oko obnove pruge Valjevo-Vrbnica. Od Resnika do Valjeva smo uradili i ostaje nam Valjevo, Požega, Užice, Priboj, Prijepolje i dole do Vrbnice”, rekao je on.