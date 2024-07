Produženi upis u prvom konkursnom roku na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku

Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku je organizovan produžen upis u prvom konkursnom roku. Prijava, koja se može obaviti dolaskom na fakultet ili se može popuniti i elektronskim putem, je predviđena za četvrtak, 11. jul 2024. od 8 do 14 časova.

Prijemni ispit će se održati u petak, 12. jula od 11 do 13 časova.

Upis kandidata koji su položili prijemni ispit, na sve studijske programe, će biti

organizovan 15. jula od 8 do 14 časova u prostorijama Fakulteta tehničkih nauka u Čačku.

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da iskoriste priliku koja im se nudi i postanu studenti prve godine Fakulteta tehničkih nauka u Čačku. Srećno budućim brucošima!