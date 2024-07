HUAWEI: SEEDS FOR THE FUTURE – Studenti Fakulteta tehničkih nauka u Čačku osvojili treće mesto

HUAWEI: SEEDS FOR THE FUTURE – Studenti Fakulteta tehničkih nauka u Čačku...

Program za mlade talente kompanije Huawei “Seeds for the future” ove godine održan je u Rimu. Četiri najbolja studenta iz Srbije, sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, osvojila su treće mesto na prestižnom takmičenju “Seeds for the future” u Rimu. Reč je o programu za mlade talente kompanije Huawei koji je ove godine okupio 145 najboljih studenata iz 23 evropske zemlje, zajedno sa 10 studenata sa Univerziteta Cinghua u Kini.

Studentima je dobrodošlicu poželeo viši potpredsednik Huawei Europe, Radoslaw Kedzia. “Negovanje IKT talenata posebno je važno u vremenu kad se krećemo složenim putem digitalnog doba. Evropa stoji na čelu tehnološkog progresa i imperativ je da ulažemo u obrazovanje i razvoj naših mladih stručnjaka. Negujući njihove veštine i pružajući im prave alate i mogućnosti, obezbeđujemo da Evropa ostane lider globalnog digitalnog pejzaža”, istakao je Kedzia. Pokrenut 2008. godine, program za mlade talente kompanije Huawei “Seeds for the future”, namenjen studentima informacionih tehnologija, do sada je okupio više od 15.000 studenata iz celog sveta. U sklopu programa, studenti su imali prilike da borave u Šenženu i da upoznaju tehnologije koje je razvila i koje primenjuje vodeća svetska IT kompanija. Digitalne veštine i digitalna pismenost su ključni za razvoj digitalne ekonomije, a snažna baza talenata pokazala se kao ključni pokretač digitalne transformacije i ekonomskog rasta. Osnovni cilj programa je da omogući studentima da steknu praktično iskustvo iz prve ruke u jednoj od najvećih svetskih tehnoloških kompanija i da im prenese znanja o digitalnim veštinama koja su im potrebna da ostanu konkurentni na tržištu rada i podrže razvoj privrede i društva u celini.Mladi talenti su takođe mogli da nauče više o inovacijama, digitalizaciji, održivosti i preduzetništvu. Na događaju su predstavljena i zajednička dostignuća talentovanih budućih IKT stručnjaka i lidera, koji su prethodno pohađali programe obuke organizovane u svojim zemljama.

Nataša Ilić i Aleksa Marković, apsolventi studijskog programa Informacione tehnologije na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, kažu da su imali čast da učestvuju na ovom prestižnom evropskom takmičenju u interaktivnim radionicama i panel diskusijama i da na taj način usavršavaju svoje digitalne veštine.”Takođe smo imali priliku da čujemo dragocene savete stručnjaka iz industrije i predstavnika akademske zajednice. Tokom petodnevne edukacije smo se upoznali sa naprednim tehnologijama poput 5G i veštačke inteligencije, stekavši određen nivo novih znanja o IKT-u i takođe dobivši dragocen uvid u poslovanje jedne od vodećih svetskih tehnoloških kompanija”, ističe Nataša Ilić.

“Program je koncipiran kroz petodnevni plan interakcije. Prvi dan je bio predviđen za konferenciju o samom biznisu koju je vodio tim stručnjaka iz oblasti IT-a, a nakon toga je održano predstavljanje studenata iz 23 zemlje. Po završetku predviđenih aktivnosti, organizovan je Global Village gde je svaka zemlja predstavljala sebe i neke sopstvene autentičnosti. Sledećeg dana je stavljen akcenat na detektovanje globalnog problema,a potom su održana predavanja o veštačkoj inteligenciji (zašto je ona dobra za korišćenje, koje su prednosti i mane) kao i o 5G tehnologijama. Narednog dana smo krenuli na traženje potencijalnih rešenja za detektovan problem, tako što smo ih na panelima razvrstavali u dobra i loša. Zatim smo se znatno više fokusirali na rešenje konkretnog problema i pripremu prezentacije koju smo predstavili pred mentorima, dobivši od njih povratne informacije, kako bismo unapredili kompletan rad za takmičenje. Poslednjeg dana je takmičenje bilo oranizovano tako što su timovi podeljeni u pet grupa,a nakon prezentovanja pred sudijama, birali su iz svake grupe po dva tima za plasman u finalno takmičenje. Na kraju, svih deset odabranih timova prezentuju svoj rad pred celim žirijem i ostalim učesnicima. Svaki tim ima po četiri minuta da predstavi problem i rešenje, opiše zašto je baš njihovo rešenje bolje od ostalih, kao i da napravi mali biznis model po kom bi projekat bio razvijen, sa finansijskim sredstvima potrebnim za samu implementaciju ideje. Nakon održanih prezentacija, svako od nas je imao mogućnost da glasa za tim čije mu se rešenje najviše svidelo. Posle prezentacija je usledio obilazak znamenitosti Rima, a uveče je organizovana gala večera na kojoj je bilo proglašenje pobednika. Zajedno sa studentima iz Slovenije smo radili na razvoju ideje za zaštitu od poplave, koja nam je donela plasman u prvi krug najboljih 10 timova, a zatim i treće mesto”, detaljno opisuju svoje utiske Nataša i Aleksa.

“Seeds for the future” predstavlja jedan od najvažnijih programa društvene odgovornosti kompanije Huawei čiji je cilj da neguje lokalne IKT talente i mlade lidere, i promoviše razvoj digitalnih zajednica. U okviru programa „Seeds Alumni“, Huawei okuplja sve nove i bivše učesnike programa širom sveta. Tako kompanija nastavlja da radi sa svim sadašnjim i bivšim studentima na promovisanju digitalne transformacije i organizuje različite aktivnosti za izgradnju odnosa među bivšim studentima i unapređenje njihovog uticaja širom sveta.



“Program je zaista veliko iskustvo koje pored samog sticanja veština i znanja sa sobom donosi i nova poznanstva,kontakte i prijateljstva. Imali smo mogućnost da naučimo nešto više o drugim zemljama, njihovim kulturama, običajima, podelimo i razmenimo poslovna iskustva i samim tim nadogradimo sebe. Ovim putem takođe želimo da se zahvalimo kompaniji Huawei koja nam je pružila mogućnost učešća na ovom takmičenju i sticanja određenih znanja iz oblasti informacionih tehnologija, kao i našem Fakultetu tehničkih nauka koji godinama prati najnovije trendove i omogućuje nam da idemo u korak sa vremenom”, izjavljuju naši studenti.

Fakultet tehničkih nauka u Čačku čestita na postignutom uspehu Nataši Ilić i Aleksi Markoviću, a mlađim studentima će njihovo iskustvo predstavljati izuzetnu motivaciju da krenu putem liderstva i uspeha.