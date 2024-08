Stari most u Kraljevu, zatvoren je od pre nekoliko dana za teretna vozila. Razlog tome je oštećenje betonskog dela, a to i ne čudi toliko kada se uzme u obzir da je ovaj most star već punih 70 godina i da je kroz te decenije preživeo mnogo toga. Detaljnije o istorijatu starog mosta preko Ibra, razgovarali smo sa Nemanjom Trifunovićem, iz Narodnog muzeja Kraljevo.