Loš učinak srpskih klubova u Evropi

Klubovi iz Srbije ni ove godine nisu imali puno uspeha u evropskim takmičenjima, pa je situacija takva da će samo Crvena Zvezda i TSC imati priliku da igraju u grupnoj fazi nekog od evropskih takmičenja. To je nešto što ne može da raduje ljubitelje fudbala u Srbiji, a loši rezultati u poslednje dve godine imaće velike posledice na učešće naših klubova u Evropi u narednim godinama. Iako je većini poznato da je kvalitet fudbala na našim terenima upitan, ipak niko nije očekivao da rezultati budu na nivou slabo razvijenih fudbalskih zemalja.

Veliki pad na listi UEFE

Loši rezultati srpskih klubova su se mogli videti “golim okom”, ali tek kada se pogleda statistika, biva jasno da je situaciju verovatno još gora i alarmantnija nego što se to na prvi pogled mislilo.

Loši rezultati srpskih klubova su se mogli videti "golim okom", ali tek kada se pogleda statistika, biva jasno da je situaciju verovatno još gora i alarmantnija nego što se to na prvi pogled mislilo.

Ako gledamo presek koji je urađen u drugoj polovini avgusta, a pre revanš utakmice koju je Crvena Zvezda igrala protiv Bodo Glimta, naši klubovi su odigrali 41 utakmicu u tri evropska kupa. Od tog broja, u samo tri utakmice su uspeli da ostvare pobede, u još tri su ostvarili nerešen rezultat, a čak 35 puta su izgubili! To je neverovatna brojka koju nije uspela da popravi ni pobede Crvene Zvezde u Beogradu nad Bodo Glimtom. A tih 35 poraza u 41 utakmici je dovelo do toga da se Srbija nađe na poslednjem, 54. mestu kada se pogleda prosek u poslednje dve godine svih država koje imaju predstavnike u tri evropska takmičenja. Istovremeno, Srbija je na listi UEFA pala sa 11. na 21. mesto, i to za sobom nosi određene posledice. Ovaj podatak je praktično doveo do toga da će Srbija imati četiri predstavnika naredne dve godine u Evropi. Dodatni problem nastaju kada se zna da će šampion morati ponovo da kreće od drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, što će verovatno i mnogima zadavati dodatne brige. Pobednik Kupa će ići u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, a još dva tima koja budu ostvarila plasman u Evropu, moraće da krenu iz drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Crvena Zvezda u Ligi šampiona

Šampion Srbije, Crvena Zvezda je u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona dočekala norveški Bodo Glimt. U prvom meču, Bodo Glimt je bio bolji rezultatom 2:1. No, Crvena Zvezda je to uspela da nadoknadi na svom terenu, i da pobedom od 2:0 obezbedi učešće i u ovogodišnjem, novom formatu Lige šampiona. Tamo će za protivnike imati Barselonu, Benfiku, Inter, Milan, PSV, Štutgart, Jang Bojs i Monako.

Evropska sezona Partizana za zaborav

Partizan je u novu sezonu ušao sa starim stručnjakom, Aleksandrom Stanojevićem, te se

očekivalo da će on uspeti da podigne ekipu i klub, i da zaustavi pad koji je iz sezonu u sezonu sve više evidentan. Očigledno je da Partizan ima dosta kadrovskih i tehničkih problema, i da to u velikoj meri utiče i na njihove igre, ali niko nije očekivao da će i rezultati u Evropi i ove godine biti takvi da niko neće želeti da ih se seća već sada. U drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, Partizan je za protivnika imao Dinamo iz Kijeva. Svi su znali da sa Ukrajincima neće biti lako igrati, ali se niko nije nadao ubedljivim porazima. A, baš oni su se dogodili. Prvi meč se igrao u Poljskoj zbog situacije u Ukrajini, i tu je Dinamo pokazao da je daleko bolji rival od Partizana pobedivši ga sa 6:2. U drugom meču Partizan je pokušao da popravi utisak, ali je opet ubedljivo izgubio, i to 3:0. Nakon toga, Partizan je u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope igrao protiv švajcarskog Lugana, i tu je tražio šansu da se iskupi za loše igre protiv Dinama. No, već je u prvom meču na svom stadionu izbugio 1:0, i bilo je pitanje šta može da uradi u revanšu. U Švajcarskoj je Partizan uspeo da izbori 2:1 na kraju regularnog toka meča, i

čak da u produžetke uđe sa igračem više. No, ni to im nije bilo dovoljno, pa je u drugom

produžetku primio gol, i na taj način ispao i iz ovog takmičenja. Na kraju, Partizanu je ostao plej- of za Ligu konferencije, i u njemu je za protivnika imao belgijski Gent. U oba meča je Gent bio bolji od srpske ekipe za jedan gol, i na taj način je Partizan veoma neuspešno završio svoju evropsku sezonu.

Ostali timovi

Radnički 1923 je ove sezone ima sjajnu priliku da pokuša da se domogne grupne faze Lige

konferencija, a u drugom kolu kvalifikacija je igrao protiv crnogrskog Mornara. U prvom meču Kragujevčani su uspeli da slave minimalnim rezultatom 1:0, dok je u revanšu u regularnih 90 minuta Mornar bio bolji rezultatom 2:1. No, Radnički 1923 je ipak ispao iz Evrope jer su nakon penala izgubili od crnogorskog predstavnika.

Vojvodina je u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope igrala protiv sjajnog Ajaksa. Posle

minimalnog poraza u gostima od 1:0, Vojvodina se nadala da na svom terenu može nešto više da napravi. No, na kraju su i kod kuće izgubili 3:1, pa je novosadski klub otišao u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Tamo su igrali protiv Maribora od kojeg su prvom meču izgubili sa 2:1. U drugom meču Vojvodina je u regularnom delu imala 1:0, i tako je bilo sve do penala. No, Slovenci su tu bili bolji, i na taj način se plasirali dalje.

TSC je igrao u plej-ofu za ulazak u Ligu Evrope, a protivnik mu je bio Makabi iz Tel Aviva. U prvom meču, naš tim je izgubio rezultatom 3:0, pa se očekivalo da će se utisak popraviti u revanšu. No, i u drugom meču Makabi je ubedljivo pobedio, i to sa 5:1, pa će TSC ostati u Evropi kao deo Lige konferencije. U tom takmičenju protivnici će mu biti Gent, Legija, Astano, Lugano i Noa.