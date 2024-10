SAOPŠTENJE GRADSKOG ODBORA SRPSKE NAPREDNE STRANKE KRALJEVO

Gospodine Matoviću, uzalud ste gubili vreme pokušavajući da zastrašite građane koji su danas, u velikom broju, posećivali naše prostorije. Uzalud Vam i Vaši lajvovi, razotkriveni ste i uhvaćeni, po ko za koji put, u laži.

Danas se GO SNS u Kraljevu javio veliki broj građana Kraljeva u želji da povuče dati potpis za raspisivanje referenduma, vezano za Apotekarsku ustanovu. Služeći se isključivo lažima kraljevačka opozicija je mesecima unazad prikupljala potpise. Naime, građani su tvrdili da su prevareni i da im je rečeno da se objekti Apotekarske ustanove prodaju, da će radnici ove ustanove ostati bez posla a prodati objekti biti pretvoreni u kladionice.

Zapravo, istina je potpuno drugačija. Objekti Apotekarske ustanove su izdati, ne prodati a zaposleni zaposlenje našli kod novog poslodavca, zakupca objekata.

Podvlačimo da niko od zaposlenih nije ostao bez posla. Izdavanje u zakup objekata Apotekarske ustanove je bio jedini spas za ovu ustanovu i njene zaposlene jer je pomenuta ustanova, koja godinama unazad beleži gubitke, na dan 29.6.2024. godine imala ukupan dug prema dobavljačima u iznosu od 139.900.000 dinara. S obzirom da je reč o finansijski nestabilnoj ustanovi koja nema sredstava da namiri pomenuti dug grad kao solidarni dužnik je primoran da sva njena dugovanja namiri. Na taj način se sredstva namenjena za izgradnju puteva, mostova i drugh namena preusmeravaju na oživljavanje ove odavno zamrle ustanove.

Kao odgovorna vlast želeli smo da obezbedimo sigurnu budućnost kraljevačkim apotekama i njenim zaposlenima a izdavanje ovih objekata je bio jedini način da se to obezbedi.

Ovim putem želimo da pozovemo sve prevarene Kraljevčane da povuku svoje potpise i ne dozvole prevelika želja za vlašću i bahatost kraljevačke opozicije dovede do toga da desetine zaposlenih naše ustanove ostane na ulici, kaže se u saopštenju GrO SNS.