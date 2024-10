Šta se desilo u Matovićevoj igraonici?

Gostujući na Regionalnoj televiziji Kraljevo, Marko Petrović, predsednik

Jedinstvene srpsko-ruske partije danas je izjavio:

Grad Kraljevo poslednjih dana potresaju zaista ozbiljne stvari, u smislu da opozicija

želi da izazove vanredne izbore preko nepostojećeg referenduma,s obzirom da su radili

lažnu kampanju i mesecima obmanjivali građane. Videli smo i snimak supruge najvećeg

opozicionog vođe, Đilasovog kandidata Matovića, koja je u stilu svog supruga, iznela

neke neistine. Gospođa Matović je na sve odgovorila, osim šta se zaista desilo 1.marta

2015. Ono što je potreslo grad Kraljevo, a što smo uspeli da saznamo nedavno, upravo u

igraonici gospođe Matović, nesuđene prve dame grada Kraljeva, desio se incident da je

maloletno lice, Filip V. (2014.) prilikom boravka u igraonici od lasera zadobio

ozbiljne povrede očiju. To dete je primljeno u OB Studenica, a nekoliko dana nakon

prijama, s obzirom na ozbiljnost povrede, dete je transportovano u KBC Zvezdara.

Pitam gospođu Matović da li je to briga za svu decu Kraljeva, da li biste tako brinuli

za sve građane kada bi Vaš suprug bio na vlasti,kada bi imali tu priliku? S obzirom da

sada kada ste opozicija i kada se bavite tim poslom, pokazujete takav stepen nebrige, da

dođe do jedne ovakve povrede, da jedno dete može da oslepi. Dakle, to nije briga za svu

decu, to je takav odraz nemarnosti, nepažnje i neprofesionalnosti. Pozivam inspekcije,

ali i sve organe da se uključe i provere činjenice i da postupaju po zakonu, jer ovo zaista

ne sme proći nekažnjeno.