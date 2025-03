TEMPO PLUS RETAIL PARK U KRALJEVU

B DS Properties je firma s višegodišnjim iskustvom , kada je reč o izgr adnji retail objekata , stambeno poslovnih kompleksa i rezidencijalnih prostora . BDS Properties je kompanija koja se bavi izgradnjom stambeno-poslovnih kompleksa i retail objekata , sa naglaskom na kvalitet i inovativnost u svakom projektu . Tempo Plus Retail Park je jedan od projekata u okviru BDS Properties kompanije koja može da se pohvali s više od 20 godina iskustva na međunarodnom tržištu , a 8.600 zaposlenih u 13 zemalja dovoljno govori o njenoj reputaciji .

BDS Properties čini tim posvećen stvaranju prostora kojiunapređuju život i pružaju mnogo više nego što korisniciočekuju. Svaki novi projekat je za kompaniju prilika da stvorinešto značajno. Za BDS Properties, izgradnja je mnogo više odobičnog posla, to je prilika da se postave novi stanardi idoprinese društvu u celosti.

Ono što izdvaja BDS Properties je činjenica da se u svaki detaljulaže mnogo pažnje i veliki entuzijazam, uz inovativni pristupkoji za rezultat ima prostor najvišeg kvaliteta, koji je prilagođenpotrebama tržišta i klijenata, prostor koji će inspirisati i trajati.

Novi Tempo Plus Retail Park će Kraljevčanima doneti pažljivoizabranu kombinaciju renomiranih domaćih i stranih brendova. Tu je, pre svega, Maxi, na koji su kupci navikli godinama, sadau novom ruhu, ali uz prepoznatljivu ponudu.

Nike Outlet prvi put stiže u naš grad, a nema sumnje da će širokizbor robe privući pažnju velikog broja kupaca. Super Dr. Max donosi potpuno novi koncept apoteka, a širina asortimana idodatnih savetovališta potpuno opravda njegov naziv. Aksadonosi sve za bebe na jednom mestu, uz dobru uslugu, najširuponudu poznatih brendova i pristupačne cene. Osnovan 2011, brend Madame Coco posluje u 23 zemlje i sada će konačnootvoriti svoja vrata kupcima u Kraljevu. Sa svojim jedinstvenimdizajnom, proizvodi za kuću klasičnog i modernog stila čekaju s najboljom cenom i garancijom za sigurnu kupovinu.

Ali to nije sve, jer će se u ponudi Tempo Plus retail parka naći ibrendovi odranije poznati stanovnicima grada na Ibru. To suSport Vision Outlet, sa odličnom izborom sportske opremu iobuće, Benu apoteka sa najširim asortimanom proizvoda zanegu, lepotu i podršku zdravlju, Metalac – više od prodavniceposuđa, sudopera, bojlera, slavina i opreme za dom.

Sinsay u svojoj drugoj prodavnici u Kraljevu donosi najnovijetrendove po super cenama i nudi širok izbor proizvoda za celuporodicu. Tu je i Pepco, gde kupci mogu naći svoje omiljeneproizvode visokog kvaliteta po veoma niskim cenama

PrekoReda nudi vrhunske proizvode po pristupačnim cenamauz kvalitetnu podršku. Walter restoran donosi novu priču, uzunikatno iskustvo i doživljaj domaće atmosfere i modernogambijenta. Na kraju ove liste, ali svakako podjednako važan je Eurovin lanac menjačnica.

Tempo Plus Retail Park svoje nove potrošače čeka na adresiAdranska 111 u Grdici. Još infromacija možete dobiti akoposetite tempoplusretailpark stranicu na Instagramu.