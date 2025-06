“ZAPISNICI SU ČISTI” Glišić: Izbori u Zaječaru i Kosjeriću održani u atmosferi linča

PREDSEDNIK Izvršnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) i ministar za javna ulaganja Darko Glišić rekao je da su izbori u Kosjeriću i Zaječaru održani u atmosferi linča svakog ko suprotno misli i dodao je da se nada da se takva situacija nikada više u Srbiji neće ponoviti.

Glišić je za K1 rekao da ne postoji nijedno slovo u zapisniku koje utiče na izborne rezultate i naglašava da su se građani izjasnili o svom izboru.

Kako je rekao, lideri opozicije su kršili izbornu tišinu i ocenio je da je tada bilo najviše izbornih aktivnosti.

Glišić je naveo da je opozicija ćutala o izbornim nepravilnostima sve dok nisu objavljeni rezultati, a nakon toga su krenuli da pričaju o izbornoj krađi.

– Ćutali su do 20.45 časova dok su se brojali glasovi, a nakon toga su krenuli da pričaju o izbornoj krađi – dodao je on.

Glišić je ocenio da opozicija misli da do pobede može da dođe na silu ali, kako kaže, to je loša procena jer su građani iskazali svoju volju na izborima.

Na izborima u Nišu tražili su da prebroje ponovo lisitići. Brojali su mesec dana, a na kraju nisu ništa našli – rekao je Glišić.

Istakao je da kada bi došlo do ponavljanja izbora u Kosjeriću i Zaječaru, ne bi bilo nikakvih promena niti razlike u rezultatu.

– Opoziciju šta god da pitate oni kažu neregularnost, ali kada ih pitate šta je neregularno, ne znaju i samo vređaju – rekao je.

Naveo je da je SNS prijavljivao lokalnim policijskim stanicama pretnje upućene biračima od strane pristalica opozicije.

Glišić je precizirao da su pritisci i pretnje zabeleženi u oba mesta, ali da je u Kosjeriću bilo ozbiljnije.