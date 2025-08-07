Back to school журка у Темпо Плус тржном центру

- Школа ускоро почиње, али прво журка.
Нека ова школска година почне без стреса и уз забаву.Повратак у школу никада није био занимљивији уз Темпо Плус Back to school журку. Посетиоце тога дана очекују разноврсни садржаји за децу, али и за одрасле. За све посетиоце обезбедили смо велике попусте током дана, поклоне изненађења и потпуно бесплатно наше Краљевско пиво, али и многа друга изненађења. За добру музичку атмосферу побринуће се Сања Вучић, Елит бенд и дечји хор“Абрашевић”. А љубитељи спорта имаће прилику да уживају у кошаркашком турниру у организацији бренда Нике. Опробајте своју срећу на аркадним машинама где вас очекују поклон ваучери, а своју снагу тестирајте на кикер фудбал машини или на бокс крушки за ударање. Најјачег чека вредно изненађење, а за најмлађе припремили смо исртавање лица.
Драги школарци, поведите своје тате и маме, баке и деке, припремимо се за нову школску годину и испратимо летњи распуст уз музику, занимљив програм и вредне поклоне.
Дођите да се дружимо, ђускамо и учинимо овогодишњи почетак школе најбољим икада.
30. август – Темпо Плус тржни центар, Адранска111,Грдица, Краљево