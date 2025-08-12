УГАШЕН ПОЖАР НА ГОЧУ

Брзом интервенцијом ватрогасаца и добровољних ватрогасних друштава, успешно је локализован и угашен пожар који је јуче у поподневним сатима захватио Гоч. Услед високих температура, таласа врућине и огромних суша без честих падавина, како на територији читаве Србије, па тако и у нашем граду, био је активан велики број пожара на отвореном, који су учестали у овом периоду године. Више информација о активностима припадника ватрогасне јединице и броју интервенција, добили смо од команданта ватрогасно-спасилачког батаљона Краљево. Уједно, упућен је и апел сви грађанима за одговорно понашање за време високих температура.