ЈАВНИ ПОЗИВ НА УБИСТВО: Екстремисти са налога „Правни у блокади“ објавили фотографију са упереним пиштољем у Андреја Вучића – ВТК и даље ћути!

Након синоћњег организованог насиља које је највећим делом подстакнуто од стране прозападних медија и профила на друштвеним мрежама који се представљају као студенти у блокади, најекстремнији профил блокадера „Правни у блокади“ данас је објавио шокантан плакат који представља директну претњу животу Андреја Вучића, брата председника Србије.
На фотографији се јасно види особа са маском која држи пиштољ, уперен директно у Андреја Вучића, док преко целе слике крупним словима стоји натпис: „Вечерас пуцате по шавовима“.
Сама реч „пуцате“ у комбинацији са експлицитном сценом употребе ватреног оружја не оставља простор за различито тумачење или метафоре, ради се о директном, јавном позиву на убиство. Порука је визуелно и текстуално синхронизована тако да подстакне насиље, што по Кривичном законику Србије спада у најтежа кривична дела, позив на насилну промену уставног поретка и угрожавање сигурности.
Ово није први пут да ова страница, повезана са насилним крилом блокадера, објављује садржаје који позивају на физичке нападе и ликвидације политичких противника. Међутим, овога пута мета је члан породице председника државе, што ову претњу чини не само личним нападом, већ и ударом на институцију председника и државу у целини.
До сада, иако је најављено, тужилаштво за високотехнолошки криминал није реаговало, упркос бројним објавама на друштвеним мрежама где се отворено позива на убиства, насиље и крваве обрачуне. Још једном се поставља питање – да ли се чека дозвола од врховне тужитељке Загорке Доловац, познате по томе што игнорише претње и насиље када долази од стране опозиционих екстремиста?
Док институције ћуте, овакви материјали слободно циркулишу интернетом, подгревају мржњу и буквално охрабрују грађански рат.