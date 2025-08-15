Ukrajinski scenario u Novom Sadu: Među napadačima na prostorije SNS-a bili članovi...

Ukrajinski scenario u Novom Sadu: Među napadačima na prostorije SNS-a bili članovi internacionalne nacističke organizacije

Scenario iz Novog Sada je u potpunosti preslikan iz Ukrajine i odgovara “tempu razvoja” nemira koji vode jednu državu u građanski rat.

Nakon nasilnih protesta u nekoliko gradova Srbije tokom prethodne dve noći, kada su desetine policajaca i građana povređene, pronađeni su dokazi da su u neredima učestvovali pripadnici neonacističkih organizacija, baš kao što je to bio slučaj u Ukrajini 2014. godine kada su udarna pesnica Zapada bili neonacisti iz organizacija “Desni sektor” i “Azov”.

Inače, kroz medije se često provlačilo da su delovi “Krv i čast” sarađivali sa obaveštajnim službama u Velikoj Britaniji, a članovi ove zlokobne internacionalne organizacije u Ukrajini su masovno pristupali“Desnom sektoru” i “Azovu” i učestvovali u napadima na proruski orijentisane građane ove zemlje. Između ostalog, grana “Krv i čast” postoji i u Hrvatskoj.

U Novom Sadu pokušali da ponovo scenario iz Odese

Scenario iz Novog Sada je u potpunosti preslikan iz Ukrajine i odgovara “tempu razvoja” nemirakoji vode jednu državu u građanski rat. Preksinoć su, naime, teroristički blokaderi pokušali da žive zapale građane koji su branili prostorije Srpske napredne stranke. Sprečivši ih da izbegnu sigurnu pogibiju i da pobegnu na glavni ulaz, blokaderi su ih sačekali na zadnjem izlazu i na taj način onemogućili da pobegnu.

Ukrajinski scenario u Novom Sadu: Među napadačima na prostorije SNS-a bili članovi internacionalne nacističke organizacije (VIDEO)

Samo pukom srećom je izbegnuta tragedija nesagledivih razmera, kakva je već viđena, kao i sve dosad, u Odesi 2. maja 2014. godine.

Podsećamo da su tada pripadnici ukrajinskog “Desnog sektora” i drugih neo-nacističkih grupa, saterali u Dom Sindikata građane pro-ruske orijentacije i žive ih zapalili. Čak 46 ukrajinskih građana, koji su samo želeli da slobodno govore svojim maternjim jezikom, ubijeno je naočigled sveta u sumanutom pohodu neo-nacističke bagre. Isti scenario je osmišljen i za Novi Sad.

Frontmen Skrewdrivera osnovao organizaciju koja poziva na terorizam

Skrewdriver je britanski bend osnovan početkom 1970-ih, koji je u početku nastupao kao pank grupa. Vremenom je postao poznat po svom povezivanju s neonacističkim pokretima. Kroz svoje pesme i nastupe, Skrewdriver je promovisao otovreno nacističku ideologiju.

Frontmen benda, Ian Stuart Donaldson, bio je ključna ličnost u širenju ovih ideja unutar muzičkih krugova, a aktivirao se i politički kada je osnovao organizaciju “Krv i čast” koja je otvoreno pozivala na terorizam.

Donaldson je u svojim intervjuima otvoreno hvalio Hitlera, a posvetio mu je i više pesama. Na primer, u pesmi “Voice of Britain”

“Započeli smo rat sa Nemačkom i predali naše Carstvo
Setite se Adolfa Hitlera, setite se Kristalne noći!“

U pesmi “One in a Million II” koju jeposvetio 1. SS oklopnoj diviziji „Telesna garda Adolfa Hitlera”,Donaldson navodi:

“1933. je bio početak Reda

Deset hiljada za nastanak garde

Očistite ulice dok trupe marširaju

Olujne kolone spremne da krenu

Marširali su od tiranije do slobode

Narod sa herojem koji ih vodi”M

 

