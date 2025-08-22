Back to School dan za pamćenje – šoping, igre i besplatan koncert u Kraljevu!

Za vas smo pripremili dan pun iznenađenja – velike popuste i poklonepovodom naše žurke.
Svaki posetilac može da uživa u poklonima, zabavi i šopingu uznajpovoljnije ponude.
Uživajte u šopingu u našim radnjama: Nike Outlet, Sport Vision Outlet, N Sport & N Fashion, Super Dr. Max, Aksa, Madame Coco, Benu, MetalacMarket, Sinsay, Pepco, Preko Reda, Walter, Maxi, Black Bear Store, CCC iProteini.si i Menjačnica Eurovin.
Pored šopinga, očekuju vas i pokloni za sve posetioce, zabavne igretokom celog dana, osveženje, ali i druženje uz muziku i sjajnu atmosferu.
Vidimo se 30. avgusta, od 11 do 21h!
Adresa: Adranska 111, Kraljevo
Dođite, budite naši gosti i uživajte u šopingu, muzici i sjajnom provodu kojismo pripremili samo za vas.