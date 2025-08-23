Srbija ustala protiv terora manjine: Vijore se zastave, Kraljevčani složno krenuli u Rašku

Građani koji su protiv blokada danas u 18.30 održavaju novi skup, ovoga puta u čak 75 gradova i општина.Svi oni koji su protiv blokada, koje mesecima parališu državu i društvo, okupiće se danas u isto vreme širom Srbije i svi će poslati istu poruku – “Dosta je”.

Građani Kraljeva, složno i u miru, podižući zastave svoje zemlje i svog naroda, uputio se u Rašku gde se održava skup. Reč je o običnim građanima, koji već mesecima trpe posledice blokada i žele da im se omogući normalan život – da slobodno rade, uče i kreću se. Oni poručuju da su odlučni da dignu glas protiv terora manjine nad većinom.