КРАЉЕВО ПРОТИВ БЛОКАДА

Вечерас је oко 3.000 Краљевчана мирно прошетало улицама нашег града, у знак противљења блокадама и свим видовима насиља. У шетњи је учествовао велики број породица са децом, што је послало снажну поруку – грађани желе да живе у мирној, стабилној и уједињеној Србији, без сукоба и подела.
Овај скуп је био израз потребе обичних људи да се заустави спирала тензија и конфликата. Уместо страха и неизвесности, Краљевчани су изабрали разум, достојанство и наду.
