На Факултету техничких наука у Чачку,15. септембра 2025. године, у оквиру другог продуженог конкурсног рока, биће одржанпријемни испит за упис на основне академскеи основне струковне студије. Полагање пријемног испита за оба типа студија биће организовано на факултету, 15. септембра у 10 часова.
Кандидати се могу пријавити електронским путем у периоду од 8. до 12. септембра 2025. године или непосредно, доласком на факултет у периоду од 10 до 12 часова.
Позивамо све заинтересоване кандидате да се благовремено пријаве на конкурс и упишу се на студијске програме на којима је остало слободних места на буџету. Места има и за самофинансирајуће студенте.
У зависности од студијског програма за који се буду определили, кандидати могу полагати пријемни испит из једног од следећих предмета: Математика, Информатика, Физика, Основи електротехнике,Комбиновани тест стручног знања и Тест стручног знања из текстилних технологија.
Очекује се да ће интересовање кандидата бити једнако распоређено за преостале студијске програме основних академских и струковних студија.
Прелиминарне ранглисте биће објављене на дан пријемног испита до 20 часова, а коначне ранг листе биће објављене 17. септембра.Упис кандидата у прву годину студија обавиће се 18. и 19. септембра 2025. године, по распореду који ће бити истакнут на сајту Факултета техничких наука у Чачку, где уједно можете пратити све актуелне информације у вези предстојећег уписа.
Искористите прилику да постанете студент Факултета техничких наука у Чачку јер су будући студенти препознали квалитет образовања које факултет нуди.
Продужени други рок за упис на Факултет техничких наука у Чачку
