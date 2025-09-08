ПРЕКО 4000 КРАЉЕВЧАНА РЕКЛО НЕ БЛОКАДАМА!

ПРЕКО 4000 КРАЉЕВЧАНА РЕКЛО НЕ БЛОКАДАМА!

Данашњи скуп тихе и пристојне већине нашег града још једном је рекао “не” блокадама. Мирна породична шетња више од четири хиљаде Краљевчана и Краљевчанки имала је једини захтев, а то је – Србија без насиља.

Желимо мирне улице, желимо децу у школама и студенте на факултетима, да отерамо мржњу из наше земље, желимо нашу Србију натраг…били су захтеви учесника данашњег скупа.

Доста је блокада и подела које чине нашу Србију слабом и пораженом. Само јака и стабилна Србија најбољи је одговор мрзитељима наше земље! Због Србије, због наше деце и будућих генерација неопходно је да се ујединимо! За снажну и успешну Србију! Живела Србија!

ГРАДСКИ ОДБОР СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ КРАЉЕВО

